Uluborlu Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Uluborlu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi. Halk Eğitim Merkezinde resim, çini, seramik, tezhip ve cam eserlerinin yer aldığı serginin açılışı Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, Belediye Başkan V. Ali TUNA, Halk Eğitim Merkezi Okay ARIKAN ve Eğitmen Ece LAPACI tarafından yapıldı.Kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru minyatür halılar, filoğrafi sanatı ürünleri, rölyef çalışması ve giyim kursu ürünleri sergilendi. Ayrıca İlçemiz İbrahim Ethem ERBİL Rehabilitasyon Merkezi ve Hacı Ahmet ŞENÇOPUR Huzurevi sakinlerine yönelik açılan kurslarda sıfır atık malzemelerden yapılan dekoratif ürünlerde sergide yer aldı. Tüm stantları tek tek gezerek kursiyer ve öğreticilerden bilgi alan Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN emeği geçen herkese teşekkür etti.Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde birçok branşta 14 kurs açıldı. Koronavirüs salgınında zaman zaman ara verilen kurslara toplam 225 kursiyer katıldı.