Su Kanalında Büyük Rezalet: Yüzlerce At ve Eşek Kemiği Bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde, şok edici bir olay yaşandı. Sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek eti kalıntısı bulundu.

Kesilen at ve eşeklerin parçalarının torbalara konularak su birikintisi içine atıldığı, ardından çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü.

Kötü koku yayılması üzerine, vatandaşlar durumu ilgili ekiplere bildirdi. Ancak, gelen ekipler, at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemedi. Bunun üzerine, bölgede temizlik çalışması yapıldı.

Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, duruma tepki göstererek, "Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana'nın değerini düşürüyor" şeklinde konuştu.