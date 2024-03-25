Evcil Hayvan Sahipleri Dikkat: Kedi Tırmığı Hastalığına Karşı Önlemler

Kedilerle yakın temas içinde olan kişilerin bilmesi gereken önemli bir hastalık olan kedi tırmığı hastalığıyla ilgili detaylar Prof. Dr. Onur Başbuğ tarafından açıklandı. Özellikle kanser ve HIV hastalarının dikkat etmesi gerektiğini belirten Başbuğ, bu hastalığa karşı uyardı.

Bağışıklık sistemi zayıf veya tam olarak gelişmemiş bireylerde ciddi sonuçlara yol açabilen kedi tırmığı hastalığının giderek yaygınlaştığını belirten Başbuğ, bu hastalığın kedilerde genellikle belirti vermediğini ve bu nedenle insanlara bulaşma riskinin arttığını ifade etti.

Başbuğ, özellikle çocukların bu hastalığa karşı risk altında olduğunu vurgulayarak, bağışıklık sistemi tam olarak gelişmemiş çocuklarda hastalığın ortaya çıkabileceğini ve önemli sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi. Ayrıca kanser ve HIV hastalarının da dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Kedi tırmığı hastalığının en büyük nedeninin sokaktaki kedi kavgaları olduğunu ifade eden Başbuğ, bu nedenle evcil kedilerin pire ve kene kontrollerinin sık sık yapılması gerektiğini ve veteriner hekimlerle iş birliği içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca çocukların kedi sevdikten sonra ellerini hemen yıkamaları veya dezenfekte etmeleri gerektiğini söyleyen Başbuğ, basit hijyenik önlemlerle hastalıktan korunmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Son olarak, Başbuğ, kedi tırmığı hastalığıyla ilgili etkili bir tedavi yöntemi olmadığını belirterek, bu nedenle dışarıdaki kedilerle temas edilmemesi ve hijyenik önlemlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.