Elinde Çeyrek ve Gram Altın Bulunanlar Dikkat! Ünlü Ekonomist Makas Açılıyor Diyerek Uyardı

Ekonomist Mustafa Aşkın, gram ve çeyrek altına yatırım yapan vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulunarak uyarıda bulundu. Altın fiyatlarındaki artışın ardından, Aşkın, altına yatırım yapacaklara önemli bilgiler verdi.

Altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte makas farkının açıldığını belirten Aşkın, vatandaşların bu durumdan korunmak için altın fonlarını tercih edebileceklerini vurguladı. Gram altının 2 bin 700 - 2 bin 800 lira civarını göreceği beklentisini koruduğunu belirten Aşkın, Fed'den gelen açıklamaların sonbaharda bir faiz indirimi yapılacağı tahminini güçlendirdiğini ifade etti.

Bu gelişmenin altın fiyatlarında yükselişe neden olabileceğine dikkat çeken Aşkın, yaz aylarıyla birlikte ons altının 2 bin 250 ve 2 bin 300 dolar seviyelerini görebileceğini belirtti. Ayrıca Aşkın, ons altındaki artışın gram altın fiyatlarını da etkileyeceğini tekrarladı.

Fiziki altın bulunduran yatırımcılara da önemli uyarılarda bulunan Aşkın, makas farkının açıldığını belirterek kayıp yaşamamak isteyen yatırımcıların altın fonlarını değerlendirebileceklerini söyledi. Yabancı yatırımcıların kısa vadeli işlemler yaptığını belirten Aşkın, uzun vadeli yatırımlar için Türkiye'nin risk priminin düşmesini beklediklerini ifade etti.

Yılın ikinci döneminden itibaren yabancı girişinin hızlanabileceğine dikkat çeken Aşkın, "Enflasyonun makul seviyelere gerilemesi ve not artışları yabancı girişinde ivmeyi artırabilir" dedi. Ayrıca seçim sonrası borsada olumlu bir hava olacağını belirten Aşkın, "Borsa, seçime kadar 8 bin 800 ve 9 bin 150 puan aralığında dalgalanacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın 500 baz puan faiz artırımı kararını olumlu bulan Aşkın, TL'nin değerleneceğini belirterek yatırımcıların mevduat ve bono gibi araçlara yönelebileceğini söyledi. Aşkın, "Faizlerin artması büyüme ve istihdama olumsuz yansıyabilir ancak enflasyonu önlemek için sıkı para politikasına ihtiyaç var" dedi.