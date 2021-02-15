GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 MART'TA BAŞLANACAK

YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 MART'TA BAŞLANACAK
ISPARTA
107 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması: Şubat sonu...

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk köy okullarında yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, şubat ayı sonunda öğretmenlere aşı uygulamasının başlayacağını belirtirken yüz yüze eğitime geçecek olan sınıflar hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

 
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç töreninde, ilk ders zilini çaldı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
Bakan Selçuk, şunları söyledi:

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum

OKUL ÖNCESİ, 8. VE 12. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 MART'TA BAŞLAYACAK
Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart’ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Okullar hangi koşullarda açıyoruz? Şunun bilinmesini isterim ki okulların açılmasıyla ilgili aldığımız kararlar uzun süren araştırma ve planlama kapsamında belirlendi.
Bunun ilk adımı tüm eğitim kurumlarının standarda tabi olmasıydı. Kararlılıkla tüm çocuklarımızın aynı sağlık güvenliği imkanı içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde bakanlığımızla TSE arasında imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının iyileştirilmesi protokolü kapsamında kılavuz yayınladık.
Sınıflar, öğretmen odaları, okul bahçesi gibi okul binası içinde her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirledik.Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Kılavuz sonrasında okulların hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına okulun temiz belgelendirme programını da yürürlüğe aldık. Kılavuzla ilgili çalışmalarımızı ayrı ayrı yapma imkanı bulduk.
Şu an itibariyle okullarımızın yüzde 98.2’sini oluşturan okullarımız ‘okulum temiz’ belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi.

ŞUBAT SONU AŞILAMA BAŞLIYOR
Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde önemli bulduğumuz tedbir, öğretmenlere aşı uygulanması...  Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat’ın son haftası öğretmenlerin ilk doz aşılanmasına başlanacak.
EBA ve 3 TRT EBA televizyon kanalımız her zaman açık kalacak. Öğretmen ve öğrencilerimize de hizmet verecek.
Sizlerle işbirliği içinde eğitimin üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk olmayacağını salgın sürecinde hep beraber tecrübe ettik, ediyoruz.
Şunu bilmenizi isterim ki bugün bu köyde evlatlarımızla birlikte şu zili çalmak, onlar kadar bizleri de mutlu etti.
En kısa zamanda sınıflarımızın dolması, okul bahçelerinin cıvıldaması, hasretin tamamen ortadan kalkması temennisiyle yeni yarı yılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını gönülden diliyorum.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu!
YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 MART'TA BAŞLANACAK
Isparta için meteorolojiden kritik hava durumu uyarısı!
ISPARTA'DA AŞEVİNDE KISITLAMA MESAİSİ
Telefonlar yüzde 30 ucuzlayacak!
Isparta'da doğal ve ekolojik ortamda konaklama keyfi
Isparta'da trafik kazası: 1 kişi öldü
Isparta için yüz yüze eğitim genelgesi
'YEREL YÖNETİMLER DAHA RASYONEL KARAR VEREBİLECEK' ÖNEMLİ AÇIKLAMA...
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
81 ile yeni seyahat genelgesi...
Koronavirüs tablosunda gidişat iyiye doğru...
14 Şubat Sevgililer Günü Hediyelikleri Gördünmü AVM reyonlarında...!
DAVRAZ HOME DESİGN AÇILDI
ÖNDER AVM; ''ZAM YOK İNDİRİM VAR!''
ISPARTA'DA SEVGİ DOLU HEDİYELİKLER UYGUN AVM'DE
Isparta'da jandarmadan narkotik operasyon!
ISPARTA'DA SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR VİTRİNE ÇIKTI
Koza AVM'den Sevgililer Günü indirimi
Isparta'da kumar operasyonu!
Isparta'da önemli duyuru...Uymayan kişilere para cezası var!
Davraz’a Yapılan Yatırımlar Meyvesini Veriyor
Tutar: Isparta elmada 10 milyon $ ihracat yapıyor
Isparta için çok önemli meteorolojik uyarı! dikkatli ve tedbirli...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
türker kapındaisparta oto ekspertizISPARTA EKBAPI SİPARİŞISPARTA egzoz tamiriISPARTA kozmetikISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da önemli duyuru...Uymayan kişilere para cezası var!Isparta'da önemli duyuru...Uymayan kişilere para cezası var!08 Şubat 2021
DAVRAZ HOME DESİGN AÇILDIDAVRAZ HOME DESİGN AÇILDI11 Şubat 2021
ÖNDER AVM; ''ZAM YOK İNDİRİM VAR!''ÖNDER AVM; ''ZAM YOK İNDİRİM VAR!''11 Şubat 2021
81 ile yeni seyahat genelgesi...81 ile yeni seyahat genelgesi...11 Şubat 2021
ISPARTA'DA SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR VİTRİNE ÇIKTIISPARTA'DA SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR VİTRİNE ÇIKTI09 Şubat 2021
ISPARTA'DA SEVGİ DOLU HEDİYELİKLER UYGUN AVM'DEISPARTA'DA SEVGİ DOLU HEDİYELİKLER UYGUN AVM'DE10 Şubat 2021
Koza AVM'den Sevgililer Günü indirimiKoza AVM'den Sevgililer Günü indirimi09 Şubat 2021
Tutar: Isparta elmada 10 milyon $ ihracat yapıyorTutar: Isparta elmada 10 milyon $ ihracat yapıyor08 Şubat 2021
Davraz’a Yapılan Yatırımlar Meyvesini VeriyorDavraz’a Yapılan Yatırımlar Meyvesini Veriyor08 Şubat 2021
Isparta'da kumar operasyonu!Isparta'da kumar operasyonu!09 Şubat 2021
Koronavirüs tablosunda gidişat iyiye doğru...Koronavirüs tablosunda gidişat iyiye doğru...11 Şubat 2021
Isparta'da doğal ve ekolojik ortamda konaklama keyfiIsparta'da doğal ve ekolojik ortamda konaklama keyfi12 Şubat 2021
Isparta'da jandarmadan narkotik operasyon!Isparta'da jandarmadan narkotik operasyon!10 Şubat 2021
14 Şubat Sevgililer Günü Hediyelikleri Gördünmü AVM reyonlarında...!14 Şubat Sevgililer Günü Hediyelikleri Gördünmü AVM reyonlarında...!11 Şubat 2021
SANAYİCİYE FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLIĞISANAYİCİYE FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLIĞI10 Şubat 2021
Isparta'da trafik kazası: 1 kişi öldüIsparta'da trafik kazası: 1 kişi öldü12 Şubat 2021
2021 TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI2021 TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI10 Şubat 2021
Isparta için yüz yüze eğitim genelgesiIsparta için yüz yüze eğitim genelgesi12 Şubat 2021
Isparta'da uyuşturucu operasyonuIsparta'da uyuşturucu operasyonu12 Şubat 2021
​Başdeğirmen: “Başarıların katlanarak devam edeceğine inancım tam”​Başdeğirmen: “Başarıların katlanarak devam edeceğine inancım tam”09 Şubat 2021