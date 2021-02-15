(ISPARTA’DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI VE BUZLANMAYA DİKKAT!)

İsparta'da 15.02.2021 Pazartesi günü yağmurla başlayacak yağışın, öğle saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kar yağışına dönüşeceği ve gece saatlerine kadar kuvvetli (5-15 cm) olacağı bekleniyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte kar yağışının Salı günü de aralıklı ve hafif olarak devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kar Yoğunluğu Sınıflandırması Hafif KarOrta Kuvvette Kar Kuvvetli Kar Yoğun KarNot: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış vc bölgeler arası topografık farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.