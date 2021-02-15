ISPARTA İL EMNİYET MÜDRÜLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

11/02/2021 günü Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda yakalanan, S.K. isimli şahsm üst, eşya ve araç aramalarında;

- Aracın bagaj kısmında poşete sarılı vaziyette 313,34 gram Sentetik Kannobinoid (BONZAİ) maddesi,

- 110 adet Sentetik Ecza maddesi ele geçirilmiştir.

Yakalanan şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan adli işlem yapılmış, S.K. isimli şahıs çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Isparta il Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.