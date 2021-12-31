isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Yeşilay yeni yılda herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyor

Yeşilay yeni yılda herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyor
ISPARTA
78 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Yeşilay yeni yılda herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyor
 
Bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdüren Yeşilay, 2022 yılında herkesi bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir yaşam kararı almaya çağırıyor. 7’den 77’ye her yaşa yönelik hayata geçirdiği projelerle çalışan Yeşilay, yeni yılda verilecek en iyi kararın sağlıklı yaşamak olduğunu belirtiyor. Alkol, tütün, madde, kumar, internet bağımlılığı olan bireyler ile bağımlı bireylerin yakınları 81 ilde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden (YEDAM) ücretsiz psikososyal destek alarak yeni yıla yepyeni bir başlangıçla girebiliyor.
 
İnsanların kendisi için atabileceği en güzel adımın sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak olduğunu belirten Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said UYAR şunları ifade etti:
“Yeşilay olarak hedefimiz; herkesin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarımızda çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini, gençlerin ise bağımlılık riskinin farkında olmalarını ve her yaştan yetişkinin sağlıklı bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Bunun için sporun, kültür-sanatın, eğitimin gücünden yararlanarak pek çok proje hayata geçiriyoruz. Bizim yeni yıldan dileğimiz sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek. İnsanlarımızın da bu dileği paylaşmasını, yeni yıla girerken sağlıklı yaşamaya karar vermelerini gönülden temenni ediyoruz. Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza ve yakınlarına Isparta YEDAM’da ücretsiz psikososyal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz. Siz karar verin, biz Yeşilay olarak yanınızda olalım. 2022’nin bağımlılıklardan uzak yeni bir başlangıca vesile olmasını, hepimize sağlıklı ve güzel günler getirmesini diliyorum.”
   
YEDAM’dan ücretsiz psikososyal destek
 
YEDAM’ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan bireylere ücretsiz psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasını, ilişkilerinin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 115  Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.
   
Yeşilay Hakkında
1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.
 
Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.
 
Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahiptir.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da yılbaşı öncesi emniyetten büyük operasyon
Isparta'da narkotik operasyon
EZGİ PASTANESİ'NDE YENİ YIL PASTALARI VİTRİNE ÇIKTI!
HABER: 81 İLDE YENİ YIL GECESİ ÜST DÜZEY GÜVENLİK
ISPARTA'DE DEV OPERASYON!
Haber: ​GO Isparta internet sitesi yayında
YENİ YIL ALIŞVERİŞİ İÇİN EN UYGUN FİYAT 4 MEVSİM MANAV'DA
Isparta'da hayvana eziyet olayı...
ISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ BAŞLADI
ISPARTA'DA YENİ YILA EĞLENEREK GİRİN!
ISPARTA'DA TURŞUCUM'DAN EL YAPIMI EFSANE ÇİĞKÖFTELER!!! LEZZETİ 10 NUMARA!!!
Haber: 81 ile sokak hayvanları genelgesi gönderildi
ISPARTA'DA TAZE BALIK KAYA BALIK'TAN ALINIR
Evde yeni yıl keyfi için adres Zambak Kuruyemiş
ISPARTA HABER: HALTERDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
Şırınga dönemi bitti: Aşıda şırınga yerine bant dönemi
Isparta'da kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadele devam ediyor!
Isparta'da jandarmadan hırsızlık olayı operasyonu
Türkiye Haber Ajansı: Çalışanların net maaşı artıyor!
​Isparta Haber: şoför kalp krizi geçirdi
Isparta Haber Son Dakika: Trafik Kazası...
ISPARTA HABER: EĞİRDİR GÖLÜ'NDE FLAŞ GELİŞME!
Isparta'da tadı damaklarda kalan iki Lezzet adresi
Isparta Pilot Garage Oto Ekspertiz'den Önemli Bilgilendirme!
Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Matrix 4 türkçe dublaj izle - sinema çekimiMatrix 4 türkçe dublaj izle - sinema çekimi26 Aralık 2021
Isparta’da Park Devriyeleri Geliyor!Isparta’da Park Devriyeleri Geliyor!26 Aralık 2021
ISPARTA'DA TURŞUCUM'DAN EL YAPIMI EFSANE ÇİĞKÖFTELER!!! LEZZETİ 10 NUMARA!!!ISPARTA'DA TURŞUCUM'DAN EL YAPIMI EFSANE ÇİĞKÖFTELER!!! LEZZETİ 10 NUMARA!!!28 Aralık 2021
YENİ YIL ALIŞVERİŞİ İÇİN EN UYGUN FİYAT 4 MEVSİM MANAV'DAYENİ YIL ALIŞVERİŞİ İÇİN EN UYGUN FİYAT 4 MEVSİM MANAV'DA28 Aralık 2021
Haber: ​GO Isparta internet sitesi yayındaHaber: ​GO Isparta internet sitesi yayında29 Aralık 2021
Toyota Hybrid ile Huzurlu Sürüş Rotası IspartaToyota Hybrid ile Huzurlu Sürüş Rotası Isparta25 Aralık 2021
Evde yeni yıl keyfi için adres Zambak Kuruyemiş Evde yeni yıl keyfi için adres Zambak Kuruyemiş25 Aralık 2021
HABER: 81 İLDE YENİ YIL GECESİ ÜST DÜZEY GÜVENLİKHABER: 81 İLDE YENİ YIL GECESİ ÜST DÜZEY GÜVENLİK30 Aralık 2021
Nadide Kültürel Mirasların İzindeNadide Kültürel Mirasların İzinde25 Aralık 2021
ISPARTA'DA TAZE BALIK KAYA BALIK'TAN ALINIRISPARTA'DA TAZE BALIK KAYA BALIK'TAN ALINIR26 Aralık 2021
EZGİ PASTANESİ'NDE YENİ YIL PASTALARI VİTRİNE ÇIKTI!EZGİ PASTANESİ'NDE YENİ YIL PASTALARI VİTRİNE ÇIKTI!31 Aralık 2021
ISPARTA'DA YENİ YILA EĞLENEREK GİRİN!ISPARTA'DA YENİ YILA EĞLENEREK GİRİN!28 Aralık 2021
Haber: 81 ile sokak hayvanları genelgesi gönderildiHaber: 81 ile sokak hayvanları genelgesi gönderildi27 Aralık 2021
ISPARTA HABER: HALTERDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDUISPARTA HABER: HALTERDE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU25 Aralık 2021
2021'in son Kaymakamlar toplantısı Isparta Polisevi’nde yapıldı2021'in son Kaymakamlar toplantısı Isparta Polisevi’nde yapıldı25 Aralık 2021
Isparta'da hayvana eziyet olayı...Isparta'da hayvana eziyet olayı...28 Aralık 2021
ISPARTA'DE DEV OPERASYON!ISPARTA'DE DEV OPERASYON!30 Aralık 2021
Isparta'nın markalaşması için çalışmalar devam ediyorIsparta'nın markalaşması için çalışmalar devam ediyor30 Aralık 2021
Isparta'da narkotik operasyonIsparta'da narkotik operasyon31 Aralık 2021
ISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ BAŞLADIISPARTA'DA FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ BAŞLADI28 Aralık 2021