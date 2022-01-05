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ISPARTA GÜLÜ'NÜ TURKISH CARGO TAŞIYOR

Yarım Asırdır Türk Gül Ürünlerini Dünyanın dört bir yanına taşıyan Turkish Cargo, Gülbirlik’in katkılarıyla hazırlanarak THY uçaklarında gösterime sunulan tanıtım filminde Isparta’daki gülcülük faaliyetleri anlatılıyor.

ISPARTA GÜLÜ'NÜ TURKISH CARGO TAŞIYOR
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Dünyanın en güçlü kargo uçuş ağına sahip olan ve kıtalararasında ticaret köprüleri kuran Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin güllerini dünyanın çeşitli noktalarına taşıyor. Türk Hava Yolları ile uçanlar Isparta’nın gül cenneti bir şehir olduğuna şahit oluyorlar. Çünkü Turkish Cargo tarafından hazırlanarak THY uçaklarında geçtiğimiz aylardan itibaren gösterime sunulan tanıtım filminde gül bahçelerindeki gül toplama faaliyetlerine  yer veriliyor. Gül bahçelerinde çekilen ve İngilizce alt yazılı ve Türkçe seslendirmeli olarak gerçekleştirilen tanıtım filminde Güneykent’teki gül bahçelerinde toplanan güllerin nasıl işlendiği, gülsuyu ve gülyağına nasıl dönüştürüldüğü anlatılıyor. Tanıtım filminin sonunda ise gülyağının paketleme görüntülerine yer veriliyor. Yaklaşık 2 dakikalık tanıtım filmi THY uçakları ile seyahat eden yolcuların büyük dikkatini ve ilgisini çekiyor.
ISPARTA VE GÜLBİRLİK & ROSENSE İÇİN İYİ BİR TANITIM İMKANI…
THY uçaklarında gösterime sunulan tanıtım filmi sayesinde hem Isparta’nın hemde Gülbirlik ve bağlı kuruluşu olan Rosense’nin tanıtımı hem ulusal hem de Uluslar arası boyutta sağlanmış oluyor.  Bilindiği gibi Gülyağı ihracatının yüzde 75’ini karşılayan Gülbirlik (Gül, Gül yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi) gül yağı ihracatının 75’ini hava kargo ile gerçekleştiriyor. Dünyanın en güçlü kargo uçuş ağına sahip olan ve kıtalararasında ticaret köprüleri kuran Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlıyor. Bayrak taşıyıcı hava kargo markası, Anadolu’nun Göller Yöresinde ve Isparta’da üretilen gül ürünlerini, 60 yılı aşkın bir süredir dünyadaki parfüm ve esans endüstrisinde önde gelen ülkeleri Almanya, Fransa, Çin ve ABD başta olmak üzere onlarca noktaya ulaştırıyor. Dünyanın gül bahçesi olarak kabul gören Isparta ve Göller Yöresinde; Mayıs ve Haziran aylarında toplanan güller, özel işlemlerden geçirilerek gül yağı, *gül konkreti ve gülsuyu ürünlerine dönüştürülüyor. Dünya gül yağı ihtiyacının 65’ini karşılayan Türkiye, elverişli iklim koşullarıyla, kalite bakımından birinci sınıf güllerin yetiştirilmesine olanak sağlıyor. Parfüm ve esans endüstrisinin vazgeçilmez ham maddesi olarak değerlendirilen endüstriyel gül ürünlerinin ülkemizde 10 Milyon Euro’luk ihracat kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin 3’te 1’ini karşılayan Gülbirlik (Gül, Gül yağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi) gül yağı ihracatının 75’ini hava kargo ile gerçekleştiriyor.
“Gül ürünlerimizi Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz”
Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, “Misyonumuz; milli bir kalkınma hamlesinin parçası olarak bölgemizde gül üretiminin geliştirilmesi, lojistik, sanayii altyapısının oluşturulması ve uluslararası pazara sunulmasını sağlamaktır. Şu anda bunu gül yağı, gül konkreti, gül suyu ve kozmetik ürünler üreterek gerçekleştiriyoruz. Kalitesi, uzun raf ömrü, parfüm ve esans endüstrisinin kullanım alanındaki geniş yelpazesiyle öne çıkan bu ürünler bizim topraklarımızda yetişiyor. Dünyadaki parfüm ve kozmetik sektörünün olmazsa olmazı gül ürünlerimizi Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz. 1954’ten bugüne kadar başarıya ulaşmamızdaki en önemli etmenlerin başında Turkish Cargo’nun kaliteli hizmeti gelmektedir. Bunun yanı sıra Turkish Cargo’nun hızı ve geniş kapasitesi biz ihracatçılar için büyük bir fırsat oluyor’’ dedi. Turkish Cargo, üreticiye sunduğu imkânlarla Türk gül ürünlerinin hem raf ömrünün uzunluğuna hem de yeni ülkelere açılmasına önemli katkı sağlıyor. Geniş uçuş ağıyla ihracatçı taleplerine de rahatlıkla cevap veren Turkish Cargo, ülke ekonomisine katkısını ihracatçıya özel kampanya ve indirimleriyle artırarak sürdürüyor.
Turkish Cargo, Tanıtım Filmleri İle Hava Kargonun Fırsatlarına Dikkat Çekiyor
Dünyanın herhangi bir ülkesinden gelen ithalat ve ihracat talebine rahatlıkla karşılık verebilen Turkish Cargo, “Ülkemizin Emeğini #GururlaTaşıyoruz” projesi kapsamında yayınladığı tanıtım filmleri ile ülkemiz ihracatçılarıyla olan işbirliğini anlatıyor. Milli marka, geçtiğimiz yıl başlattığı tanıtım filmi projesi ile ülke ihracatçısına sağladığı benzersiz pazar erişimi imkânlarının azami ölçüde değerlendirilmesi, hava kargonun efektif, yerinde ve makul fiyatlamalarla kullanılacağının daha yakından anlatılmasını amaçlıyor.”
 

 
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