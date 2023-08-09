Dr. Taylan Oksay atandı

Prof. Dr. Evrim Erdemoğlu (Kadın Hastalıkları ve Doğum AD), Doç. Dr. Ali Serdar Oğuzoğlu (Beyin ve Sinir Cerrahisi AD), Doç. Dr. Gökçe Dilek İşcan (Aile Hekimliği AD), Doç. Dr. Yusuf Çağdaş Kumbul (Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları AD), Dr.Öğretim Üyesi Kadir Burhan Karadem ( Kalp Damar Cerrahisi AD), Dr.Öğretim Üyesi Onur Ünal (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD)‘dan oluşuyor.