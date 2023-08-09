SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği’ne SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taylan Oksay atandı.
Başhekim Oksay’ın akademik yönetim kadrosu şöyle,
Prof. Dr. Evrim Erdemoğlu (Kadın Hastalıkları ve Doğum AD), Doç. Dr. Ali Serdar Oğuzoğlu (Beyin ve Sinir Cerrahisi AD), Doç. Dr. Gökçe Dilek İşcan (Aile Hekimliği AD), Doç. Dr. Yusuf Çağdaş Kumbul (Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları AD), Dr.Öğretim Üyesi Kadir Burhan Karadem ( Kalp Damar Cerrahisi AD), Dr.Öğretim Üyesi Onur Ünal (Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD)‘dan oluşuyor.