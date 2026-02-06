VALİ ERİN'DEN TARİHİ ADIM: "EĞİRDİR'İ GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Isparta’nın gözbebeği Eğirdir Gölü için hayati hamle...

Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Gölü’nün yok olma tehlikesine karşı Avrupa Birliği (AB) destekli dev bir koruma kalkanı oluşturulduğunu duyurdu. "İklime Dirençli Eğirdir" projesinin lansmanında konuşan Vali Erin, "Bu sadece bir çevre projesi değil, gelecek nesillere olan borcumuzdur" dedi.

ISPARTA – Küresel iklim değişikliği ve kuraklık tehdidi altındaki Eğirdir Gölü için Isparta Valiliği öncülüğünde tarihi bir adım atıldı. Eğirdir Gölü’nün doğal dengesini korumak ve iklim değişikliğine karşı direncini artırmak amacıyla hazırlanan Avrupa Birliği destekli "Climate-Resilient Eğirdir" (İklime Dirençli Eğirdir) projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, gölün sadece Isparta için değil, Türkiye için stratejik bir su kaynağı olduğuna dikkat çekerek önemli mesajlar verdi.

"SADECE BİR PROJE DEĞİL, BİR SORUMLULUK HAREKETİ"

Projenin önemine vurgu yapan Vali Erin, konuşmasında şunları kaydetti: "Bugün burada, Eğirdir Gölümüzün geleceği için çok kritik bir projeyi hayata geçiriyoruz. İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek, gölümüzün su kalitesini izlemek ve havzada sürdürülebilir bir yaşam dengesi kurmak zorundayız. Bu proje, sadece teknik bir çevre koruma girişimi değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir, mavisi solmamış bir miras bırakma sorumluluğumuzun en somut yansımasıdır."

BİLİM VE YEREL GÜÇ BİRLEŞTİ

Projenin başarısının kurumlar arası iş birliğine bağlı olduğunu belirten Vali Erin, paydaşlara özel olarak teşekkür etti. Vali Erin, "Bu süreçte bilimsel altyapısıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemize (ISUBÜ), saha çalışmalarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, Eğirdir Belediyemize, SAREM ve MAREM’e katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Eğirdir Gölü’nü hep birlikte kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

PROJE NELERİ KAPSIYOR?

Vali Erin'in açıkladığı AB destekli proje kapsamında şu adımlar atılacak:

Su Kalitesi Takibi: Gölün su kalitesi anlık ve bilimsel verilerle sürekli izlenecek.

Yeşil Teknoloji: Havzada su verimliliğini artıran yenilikçi ve doğa dostu teknolojiler kullanılacak.

Sürdürülebilir Üretim: Tarımsal üretimde gölü yormayan, iklimle uyumlu modeller çiftçiye tanıtılacak.

Lansman, proje paydaşlarının hatıra fotoğrafı çekimi ve teknik sunumların ardından sona erdi.



