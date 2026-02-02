isparta-oto-ekspertiz

Isparta’da balık severlerin uğrak noktası belli oldu

Isparta’da balık severlerin uğrak noktası belli oldu
ISPARTA 0
isparta-oto-ekspertiz-raporu

Isparta’da balık severlerin uğrak noktası belli oldu.
Yeni Çarşamba Pazarı’nda hizmet veren Kaya Balık, her sabah denizden sofraya uzanan tazelik anlayışıyla kısa sürede şehrin en güvenilir balık satış noktalarından biri haline geldi.

Denizden Sofraya Aracısız Tazelik

Kaya Balık, balıklarını doğrudan balıkçı teknelerinden temin ederek tedarik sürecinde aracı kullanmıyor. Bu sayede ürünler, en kısa sürede ve maksimum tazelikle tezgâhlardaki yerini alıyor. Özenle seçilen balıklar hijyenik koşullarda hazırlanıyor, tazeliği ise ilk lokmada kendini belli ediyor.

Ustalıkla Hazırlanmış, Pişirmeye Hazır Balıklar

Deneyimli ekip tarafından fileto çıkarma, kılçık ve deri temizleme işlemleri titizlikle yapılıyor. Vatandaşlara yalnızca lezzetin keyfini sürmek kalıyor. Kaya Balık, hem ev kullanıcılarına hem de restoran işletmelerine pratik ve güvenli çözümler sunuyor.

Her Gün Taze, Her Gün Güvenilir

Haftanın 7 günü hizmet veren işletme, her bütçeye uygun fiyat politikasıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor. Bu yaklaşımıyla Kaya Balık, Isparta’da ev hanımlarının ve işletme sahiplerinin ilk tercihlerinden biri olmayı başarıyor.

Isparta Halkı Kaya Balık’a Akın Ediyor

Yeni Çarşamba Pazarı’ndaki merkezi konumuyla kolay ulaşım imkânı sunan Kaya Balık, her gün taze tezgâhıyla yoğun ilgi görüyor. Lezzet, hijyen ve uygun fiyatı bir arada sunan nadir adreslerden biri olarak öne çıkıyor.

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No: 9, Isparta
Telefon: 0246 220 20 70
WhatsApp Sipariş: 0 530 072 21 80
Instagram: @kaya.balik

Denizden Sofranıza Doğal Tazelik: Kaya Balık

 
Gemini Generated Image m1g2ypm1g2ypm1g2image

image


DSC1279
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da Güvenilir Et Arayanların Yeni Adresi: KAĞAN ET
Aynalarla Barışma Vakti: Yüksel Hair Concept ile Hayalinizdeki Görünüme Kavuşun!
Isparta’da Akşam Mesaisi "Karanlık": Enerji Altyapısı S.O.S. mi Veriyor?
Isparta'da Talat Car Detailing ile Aracınız İlk Günkü Gibi!
Davraz Prefabrik’ten "Kışın Planla, Baharda Yaşa" Dönemi
Isparta’da 60 Kişiye 10 Ay Süreli İş Fırsatı
Isparta’da Sahte İçki Operasyonu
NUR PASTANESİ VALİLİK ŞUBESİ YENİ YÜZÜ VE YENİ İŞLETMECİLERİYLE HİZMETİNİZDE!
Isparta’da Konforun Adresi Değişti, Kalite Aynı Kaldı: İstikbal Yeni Mağazasında!
Isparta’da Ayazmana’nın Yeni Lezzet Üssü "Sosyete Et Sarayı"
Isparta’da Kaçakçılara Geçit Yok!
ISPARTA VALİLİĞİNDEN ÖNEMLİ UYARI
ÖĞRENCİLERE MÜJDE! TARİH BELLİ OLDU
ISPARTA'DA ÖRNEK DAVRANIŞ: EKSİKSİZ ŞEKİLDE TESLİM EDİLDİ
ISPARTA'DA İŞKUR'DAN BÜYÜK DESTEK: 735 BİN TL’YE VARAN HİBE FIRSATI
Dümdüz Saçlara Veda, "Harbi Perma"ya Merhaba!
Isparta’da balık severlerin uğrak noktası belli oldu
Emniyetten Yıl Sonu Kapsamlı Operasyonlar
Isparat'da Elektrik Kesintisine Tepki
Isparta’da Araç Bakımında Yeni Standart: Talat Car Detailing
Altında Rekor Tahmini: Gram Altın 2026’da 8 Bin TL’ye Dayanabilir
ISPARTA’DA YUNUS TİMLERİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU
ISPARTA’DA PEŞ PEŞE OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI
Isparta’da Gece 01.00’a Kadar Açık Lezzet Noktası: Sosyete Et Sarayı’ndan Mangal Keyfi
Isparta'da Toprak Yapı’dan Site ve Apartmanlara Anahtar Teslim Tadilat Çözümleri
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-OTO-SES-MULTİMEDYA-CARPLAY

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

ısparta cam balkon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Aynalarla Barışma Vakti: Yüksel Hair Concept ile Hayalinizdeki Görünüme Kavuşun!Aynalarla Barışma Vakti: Yüksel Hair Concept ile Hayalinizdeki Görünüme Kavuşun!29 Ocak 2026
Isparta’da Güvenilir Et Arayanların Yeni Adresi: KAĞAN ETIsparta’da Güvenilir Et Arayanların Yeni Adresi: KAĞAN ET30 Ocak 2026