Isparta'da Suçlulara Ocak Ayı Darbesi: 44 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı!

Isparta Emniyet Müdürlüğü, 2026 yılı Ocak ayı asayiş raporunu açıkladı. İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında kasten öldürme, gasp ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından arananların da bulunduğu toplam 515 kişi yakalandı.

ISPARTA – Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 01-31 Ocak 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan yüzlerce kişi adalete teslim edildi.

1 Ayda 145 Kişi Cezaevine Gönderildi

Emniyetten paylaşılan verilere göre; yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda toplam 515 aranan şahıs yakalandı. Bu şahıslardan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 145’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç Dosyaları Kabarık!

Yakalanan şahıslar arasında, işledikleri suçlar ve aldıkları cezalarla dikkat çeken "suç makineleri" de yer aldı. Operasyonun en dikkat çeken ismi, bilişim sistemlerini kullanarak banka veya kredi kurumlarını dolandırma suçundan 26 ayrı kaydı ve 44 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs oldu.

Ekiplerin kıskıvrak yakaladığı diğer yüksek profilli suçlular ve cezaları ise şöyle sıralandı:

Yağma ve Gasp: Gece vakti yol kesmek ve işyerinde yağma suçundan 15 yıl 11 ay 24 gün hapis cezası,

Firari ve Silahlı Tehdit: Cezaevinden kaçma, silahla tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 13 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası,

Hırsızlık: Bina içinden hırsızlık suçundan 9 yıl 3 ay hapis cezası,

Toplu Yağma: Birden fazla kişiyle yağma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası,

Cinayet: Kasten öldürme suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası,

Terör: Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası.

Ayrıca listede; "Küçük yaştaki kişiyi kasten öldürmek", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Kasten yaralama" gibi çeşitli suçlardan aranan çok sayıda şahıs da bulunuyor.

Emniyetten "Kararlılık" Mesajı

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suçluları adalet önüne çıkarmak için operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.