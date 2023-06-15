Isparta Valiliği ve İl Özel İdaresi, Köylerdeki Yaşamı Geliştirmek İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Isparta Valiliği, Isparta İl Özel İdaresi ve İlçe Kaymakamlıkları, köylerdeki yaşam konforunu artırmak için kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Vali Baruş, Yalvaç ilçesinde gerçekleştirilen alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.Ziyaretlerine Aşağıkaşıkara köyünde başlayan Vali Baruş, burada köy sakinleriyle bir araya gelerek konuştu. Vali Baruş, burada yaptığı açıklamada, köylerdeki yaşamın daha ferah ve rahat bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Gençlerin köylerinde kalmalarını istediklerini vurgulayan Vali Baruş, devletin gençlere sağladığı desteklerin önemine değindi. Ayrıca köylerin yolları, altyapısı, içme suyu ve kanalizasyon gibi temel ihtiyaçların karşılanması gerektiğini ifade etti.Vali Baruş, daha sonra Aşağıtırtar köyüne geçti ve burada kadınların taleplerini dinledi. İçme suyu sorununun çözüldüğü Aşağıtırtar köyündeki çalışmaları takdirle karşılayan Vali Baruş, köylerde yaşamın devam etmesinin önemine vurgu yaptı. Köylerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiğini belirten Vali Baruş, devletin çiftçilere destek olduğunu söyledi.Vali Baruş'un sonraki durağı Kumdanlı köyü oldu. İçme suyu isale hattı çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Vali Baruş, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Vali Baruş, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi üyeleri olarak köylerin ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarını belirtti. Ulaşım, altyapı ve sosyal ihtiyaçlar gibi konularda da destek verdiklerini ifade etti.Körküler köyünde ise Vali Baruş, yöresel kıyafetli öğrenciler ve köy halkı tarafından karşılandı. Burada köyde yaşamın devam etmesinin önemine değinen Vali Baruş, gençlerin köylerini unutmamaları gerektiğini vurguladı. Köylerin gelecek nesillere miras olarak bırakılması gerektiğini belirten Vali Baruş, devletin köylerde yapılan çalışmalara destek olduğunu söyledi.Vali Baruş'un köy ziyaretlerine Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, ilgili il ve ilçe daire müdürleri de eşlik etti. Bu ziyaretler, köylerdeki yaşamın geliştirilmesi ve köylülerin ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.