Jandarma 184 Yaşında
Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatının 184’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Vali Aydın Baruş, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve Jandarma personelini kabul etti, Jandarmanın yıldönümünü tebrik etti.
Ziyarette Jandarma Teşkilatının Türk Milletinin huzuru, güveni için büyük bir fedakârlık ve üstün bir görev anlayışıyla görev yaptığını ifade eden Vali Baruş “Kurulduğu günden bu yana yurdumuzun dört bir yanında, halkımızın huzur ve güvenliği için 7 gün-24 saat fedakârca hizmet eden Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Jandarma teşkilatı özellikle kırsalda suç ve suçlu ile mücadelede teknolojik imkanları da sonuna kadar kullanarak, bir çok başarılı işe imza atıyor. Bunun kendileri için çok değerli. Teşkilatımızın tüm mensuplarını ve ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Şehadet Makamına erişen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklar diliyorum” dedi.