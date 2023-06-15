Ziyarette Jandarma Teşkilatının Türk Milletinin huzuru, güveni için büyük bir fedakârlık ve üstün bir görev anlayışıyla görev yaptığını ifade eden Vali Baruş “Kurulduğu günden bu yana yurdumuzun dört bir yanında, halkımızın huzur ve güvenliği için 7 gün-24 saat fedakârca hizmet eden Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Jandarma teşkilatı özellikle kırsalda suç ve suçlu ile mücadelede teknolojik imkanları da sonuna kadar kullanarak, bir çok başarılı işe imza atıyor. Bunun kendileri için çok değerli. Teşkilatımızın tüm mensuplarını ve ailelerini yürekten tebrik ediyorum. Şehadet Makamına erişen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklar diliyorum” dedi.