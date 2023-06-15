Isparta Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da okullarda düzenlediği atık pil toplama kampanyasıyla çevre bilincini artırmaya devam ediyor. Kampanyaya katılan 24 okul, biriktirdikleri 1.400 kilogram atık pil ile çevreye destek oldu.Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcında şehirdeki okullarda atık pil toplama kampanyası başlattı. Kampanyaya 24 okulun katılımıyla büyük bir ilgi gösterildi ve kampanya sona erdi. Okullarda toplanan atık piller, Isparta Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı. Bu dönemde 1.400 kilogram atık pil biriktirerek, müdürlüğe teslim eden okul yönetimi ve öğrenciler, çevreye duyarlılıklarını bir kez daha gösterdi.Bu eğitim-öğretim döneminde atık pil toplamada en başarılı olan 3 okula şişme oyun parkı, 3 okula robotik kodlama eğitim seti ve tüm okullara da top seti hediye edileceği açıklandı. Geçen yıl pandemi sürecinde gerçekleşen atık pil kampanyasına katılan 34 okul ise 2 eğitim-öğretim döneminde 3.200 kilogram atık pil toplayarak büyük bir başarı elde etmişti. Geçen dönemde kampanyaya katılan okullardan 3'üne bocce sahası yapımı ve bocce seti, ayrıca 6 okula robotik kodlama eğitim seti verilmiş, 26 okula ise futbol, voleybol ve basketboldan oluşan top setleri hediye edilmişti.Isparta Belediyesi, atık pil kampanyasını 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için de planlarken, vatandaşlara da topladıkları atık pilleri 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Belediye Mobil Atık Getirme Merkezleri ve tüm muhtarlıklara teslim etmeleri çağrısında bulunuyor. Bu sayede çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmalarına katkıda bulunulması hedefleniyor.