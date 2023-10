Ücretsiz Doğalgaz Müjdesi Devam Ediyor: 1 Mayıs'a Kadar Devam Edecek!

Erdoğan'ın Müjdesi Tutuldu: Ücretsiz 25 m³ Doğalgaz Uygulaması Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de yapılan doğalgaz keşifleri sonrasında vatandaşlara verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesi hayata geçirildi. İşte ayrıntılar:

Ücretsiz Doğalgaz Müjdesi Devam Ediyor

Nisan ayında devreye giren ücretsiz doğalgaz uygulaması, vatandaşlara büyük bir rahatlık sağlamıştı. Ancak yaz aylarında doğalgaz tüketimi düştüğü için birçok haneye fatura çıkarılmamıştı. Bu durum, vatandaşların enerji maliyetlerini ciddi şekilde azaltmıştı. Ancak hava soğumaya başladığı için doğalgaz vanaları tekrar açılacak ve fatura ödemeleri yeniden başlayacak.

Her Ay 25 m³ Ücretsiz Doğalgaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın işlenmesi sonucunda 1 ay boyunca konut, ibadethane ve Cemevi abonelerinden doğalgaz ücreti alınmayacağını ve 25 m³'ü ücretsiz kullanabileceklerini müjdelemişti. Bu müjde sonucunda Nisan 2023'ten itibaren 19.8 milyon abone, her ay 25 m³ doğalgazı ücretsiz olarak kullanmıştı.

Ücretsiz Doğalgaz Uygulaması Ne Zaman Sona Erecek?

Ücretsiz doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre boyunca vatandaşlar, ısınma ve sıcak su ihtiyaçları için her ay 25 m³'ü ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Faturalardan 153 TL Tasarruf

Bu uygulama sayesinde Mayıs 2024'e kadar konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 m³ doğalgazın ücretsiz olması, aylık fatura tutarlarında 153 TL'ye varan tasarruf sağlayacak.

Devlet Faturalarda Destek Sağlamaya Devam Edecek

Gelecek kış aylarında ısınmak için doğalgaz kullanacak vatandaşlar, 25 m³'ü aşan tüketimler için tekrar fatura ödemeye başlayacak. Ancak devlet, her ay sadece 25 m³'lük tüketimi karşılamaya devam edecek. Bu sayede vatandaşlar, enerji maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf edebilecekler.

Destek Tutarı 43 Milyar TL'yi Bulacak

Devlet ücretsiz doğalgaz uygulaması kapsamında vatandaşların faturalarına Mayıs 2024'e kadar toplamda 43 milyar TL'lik katkıda bulunmuş olacak. Hükümet, enerji maliyetlerini sübvansiyonlarla düşürmeye devam ediyor ve bu yıl 394 milyar TL'lik enerji desteği verilmesi bekleniyor.

Ücretsiz doğalgaz uygulaması, vatandaşların enerji faturaları üzerinde olumlu bir etki yaratmış ve önemli bir tasarruf sağlamıştır. Bu uygulama sayesinde milyonlarca aile, ısınma maliyetlerinden önemli bir yükü hafifletmiş ve ekonomik olarak rahatlamıştır.