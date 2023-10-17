Isparta Milletvekili Yalım Halıcı'dan Sert Eleştiri...

"Milletvekili Yalım Halıcı'dan Sert Eleştiri: Türkiye'de Doğup Büyüyenler Ev Alamıyor"

"Türkiye'de Vatandaşlık ve Ev Sahipliği Hakları: Milletvekili Halıcı'dan Değerlendirmeler"

Isparta CHP Milletvekili Yalım Halıcı, Türkiye'de doğup büyüyen vatandaşların ev almakta zorlandığına dikkat çekti ve Meclis kürsüsünden sert eleştirilerde bulundu. Milletvekili Halıcı, Katarlılar, Suudi Arabistanlılar ve Kuveytliler gibi yabancıların Türkiye'de kolayca ev satın alabildiğini ancak Türkiye'de doğup büyüyen vatandaşların aynı kolaylığı bulamadığını ifade etti.Ayrıca, Türkiye'de son yıllarda yapılan yatırımlar ve düzenlemelerle yabancılara Türk vatandaşlığı verilme süreçlerinin kolaylaştığını ve bunun sonucunda birçok Suriyelinin Türk vatandaşı olduğunu vurguladı. Bu durumun ülkenin demografisini değiştirdiğini ve vatandaşlık kavramının değerini düşürdüğünü dile getirdi.Milletvekili Halıcı, vatandaşların ev sahibi olma hakkının korunması ve yabancıların toprak ve konut satın almasının sınırlandırılması gerektiğini savundu. Ayrıca, sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesini önerdi ve milliyetçiliğin özde yaşanması gerektiğini vurguladı.Halıcı'nın bu konuşması, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken bir eleştiri niteliği taşıyor.