Isparta Emniyeti, Kaçakçılık Operasyonlarıyla Halkın Huzur ve Güvenliğini Sağlıyor

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, Isparta halkının huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla büyük bir başarıyla sonuçlandı. 22 Eylül 2023 ile 13 Ekim 2023 tarihleri arasında 13 ayrı operasyonel çalışma gerçekleştirildi ve elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:

Ele geçirilen bu suç unsuru ürünlerle bağlantılı olarak toplam (13) şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (SKM) kapsamında adli işlem yapılmıştır.Isparta Emniyet Müdürlüğü, Isparta halkının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm birimleriyle sahada aktif bir şekilde görev yapmaktadır. Sokaklarda, uygulama noktalarında, eğlence mekanlarında, çevrelerinde, ve eğitim kurumları çevresinde her an, her saat, vatandaşların güvenliğini sağlamak için faaliyet göstermektedir.Halkımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için çalışmalarını sürdüren Isparta Polisi, suç ve suçlularla mücadelede kararlı bir şekilde ilerlemektedir. Isparta Emniyet Müdürlüğü, toplumun güvenliğini ve refahını korumak için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir.