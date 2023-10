TUSAŞ'ın Ürettiği HÜRJET, After Burner ve Pas Geçme Testlerini Başarıyla Tamamladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türkiye'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı olan HÜRJET'in after burner (artyakıcı) ve pas geçme testlerini başarıyla tamamladı. Bu önemli gelişme, şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

After burner (artyakıcı), bir uçağın hızını anında artırarak hızlı manevralar yapabilmesini sağlayan bir sistem olarak bilinir. HÜRJET, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yerli eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak geliştirilmiş ve ilk uçuşunu 25 Nisan tarihinde gerçekleştirmiştir. Uçak, 26 dakika havada kalarak ilk uçuşunu başarıyla tamamlamıştır. Türk mühendis ve işçileri tarafından geliştirilen HÜRJET için toplamda 8 bin parça bir araya getirilmiştir.

HÜRJET, son testlerden de başarıyla geçerek Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere planlanan ilk teslimatın 2025 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

HÜRJET'in Teknik Özellikleri:

Mürettebat: 2

Uzunluk: 13,6 m

Kanat Açıklığı: 9,5 m

Yükseklik: 5,1 m

Kanat Alanı: 35 m²

Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor

İtki: 17.600 lbf

Servis Tavanı: 45.000 fit

Kesintisiz Dönüş: 5,5g @ 15,000 ft <0.9 Mach

Tırmanma Oranı: 39.000 fit/dk

Menzil: 1.200 deniz mili

Yük Kapasitesi: 6.000 pound

Azami Hız: 1.4 Mach

G Limitleri: +8g / -3g