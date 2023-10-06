Başkan Çelik: Firmalarımıza Yeni İhracat Rotaları Oluşturacağız

Başkan Çelik: Firmalarımıza Yeni İhracat Rotaları Oluşturacağız
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Başkan Çelik: Firmalarımıza Yeni İhracat Rotaları Oluşturacağız
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında artışla 40 milyon 921 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirtti.
Başkan Çelik, Eylül ayı ihracat verilerine ilişkin şunları söyledi: "Isparta'da 1-30 Eylül tarihleri arasında 40 milyon 921 bin dolar ihracat gerçekleştirildi ve bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 oranında bir artışı temsil ediyor. Geçen yıl Eylül ayında 39 milyon dolarlık bir ihracat yapmıştık. Bu yılın ilk dokuz ayında ise toplam ihracat rakamımız 340 milyon 250 bin dolara ulaştı."
Başkan Çelik ayrıca Eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörleri de açıkladı: "Eylül ayında en fazla ihracatı çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe gerçekleştirdik. Bu sektördeki ihracatımız 8 milyon 81 bin doları bulurken, madencilik ürünleri 6 milyon 965 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 5 milyon 854 bin dolar, yaş meyve sebze sektörü ise 5 milyon 590 bin dolarlık ihracatla sırasıyla takip etti."
Başkan Çelik, diğer sektörlerdeki ihracat rakamlarını şu şekilde sıraladı: "Mobilya, kağıt ve orman ürünleri 3 milyon 169 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 2 milyon 421 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyon 249 bin dolar, halı sektörü 1 milyon 461 bin dolar, iklimlendirme sanayi 1 milyon 219 bin dolar, meyve sebze mamulleri 1 milyon 158 bin dolar, tekstil ve hammaddeler 1 milyon 358 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik."
Ocak-Eylül Döneminin Lideri: Yaş Meyve ve Sebze
Başkan Çelik, dokuz aylık ihracat verilerini de değerlendirdi ve şunları ekledi: "Ocak-Eylül 2023 döneminde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 sektöre baktığımızda, yaş meyve ve sebze 89 milyon 826 bin dolar ile başı çekiyor. Onu, 57 milyon 31 bin dolarla madencilik ürünleri, 41 milyon 601 bin dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 31 milyon 319 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ve 24 milyon 650 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri izliyor."
Başkan Çelik, açıklamasına şunları ekledi: "İhracatımıza en büyük katkıyı sağlayan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri 8 milyon 572 bin dolar ile birinci sırada yer alırken, bu dönemde Antalya Serbest Bölgesi'ne 4 milyon 66 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 4 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada Fransa yer alırken, Çin 3 milyon 824 bin dolar ve Almanya 2 milyon 826 bin dolarlık ihracatla sırasıyla takip etti."
Başkan Çelik, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu yılın ilk dokuz ayında, Ocak ayında 31 milyon 486 bin dolar, Şubat ayında 28 milyon 188 bin dolar, Mart ayında 39 milyon 13 bin dolar, Nisan ayında 30 milyon 133 bin dolar, Mayıs ayında 35 milyon 51 bin dolar, Haziran ayında 56 milyon 645 bin dolar, Temmuz ayında 41 milyon 574 bin dolar, Ağustos ayında ise 37 milyon 781 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek toplamda 340 milyon 250 bin dolar ihracata ulaştık. Firmalarımızın pazar payını artırmak, yeni işbirlikleri kurmalarına ve yeni ihracat rotaları oluşturmalarına yardımcı olmak için firmalarımızla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Deprem felaketi dahil bu yıl karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen üretim ve istihdam yaratmaktan vazgeçmeyen tüm ihracatçı üyelerimizi, sanayicilerimizi ve değerli çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."
 
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