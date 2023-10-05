Başkan Başdeğirmen: Bize nerede ihtiyaç varsa biz oradayız

Isparta Sütçülerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (SÜDER) Başkanı Faruk Daşdöner, Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, Sütçüler Spor Kulübü Başkanı Özkan Demirel ve dernek üyeleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, ilçelerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.Isparta Sütçülerliler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (SÜDER) Başkanı Faruk Daşdöner, dernek hakkında bilgi aktardı. Derneğin 2020 yılında kurulduğunu dile getiren Daşdöner, Sütçüler ilçe merkezi ve köylerine gittiklerinde Isparta Belediyesi’nin emeklerini gördüklerini ifade etti. Daşdöner, “Belediyemiz ilçede ve köylerimizde mutlaka bir taş koymuş emek vermiş. Bizde bunlarla gurur duyduk. Sizlere saygılarımızı sunuyoruz. Biz bu kadar desteği hemşehrimiz rahmetli Hasan Balaman döneminde almıştık. Ondan sonra Sütçülerimizin en büyük desteği sizin döneminizde Isparta Belediyesi’nden aldığını gördük. Bununla da gurur duyduk. Sütçüler zor coğrafya. Kenarda unutulmuş bir ilçe pozisyonundaydı ama siz bunu bir kenara bırakarak ilçemize her zaman sözünüzü tuttunuz. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Artık sizi derneğimizin fahri bir üyesi, fahri bir hemşehrimiz olarak kabul ediyoruz. Dernek yönetimi olarak bununla alakalı bir belge hazırladık. Hemşehrilerimiz adına size saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, ilçeye vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Yurdabak, “Belediye Başkanımızın başarılarının devamını diliyoruz. Destekleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.*Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sütçüler ilçesinin de işbirliği içerisinde oldukları ilçelerden bir tanesi olduğunu söyledi. Sütçüler ilçesinin coğrafi şartlarının zor olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, “Sütçüler Belediye Başkanımızın işini iyi takip etmesi, ihtiyaçları bizimle daha çok paylaşması bizim de oraya giderek eksiklikleri gidermemizi sağlıyor. Geçen yıl hizmetlerimizi yaptık. Bu yıl da programa aldık. Önümüzdeki haftadan sonra merkez içerisinde asfaltlama başlayacak. Cadde ve sokaklarımızı yenileyeceğiz. 12 ilçemize de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Köylerimize de imkanlar dahilinde yardımcı oluyoruz. Devletimizin parasını devletimizin insanına harcamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan ilçe ve köylerimize hizmet götürüyoruz. Bundan da vatandaşlarımız memnun. Evi yananların evlerini yapıyoruz, camilerde çevre düzenleme çalışmaları yapıyoruz. İhtiyaç olan, bizim yapabileceğimiz bir şey olduğu sürece karşılamaya çalışıyoruz. Bundan da memnunuz ve mutluyuz. Belediye Meclis Üyemiz Gülsüm Tunçbilek de ilçemizle alakalı yapılması gereken çalışmalarda ön planda. Ne zaman bize ihtiyaç var biz oradayız. Bundan sonra da aynı çalışmaları yapacağız. Sütçüler’den 30 bin kişi Isparta’da yaşıyoruz. Bunun da kıymetini biliyoruz. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” dedi