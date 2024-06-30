16 Milyon Emekliyi İlgilendiren Ek Ödeme Zammı Geliyor

Türkiye'deki milyonlarca emekli, Temmuz ayında açıklanacak maaş artışları ve ek ödemelerle ilgili heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek ödeme zammının detayları belli oldu.

Emekli Maaşlarına Enflasyon Ayarı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışına göre maaşlarında güncellemeler alıyorlar. Bu yılın ilk 5 aylık enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşirken, Temmuz itibarıyla beklenti yüzde 25.83'e yükseliyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz enflasyon artışı yüzde 25.8 olarak hesaplanıyor.

Memur ve Memur Emeklilerine Toplu Sözleşme Zammı

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla maaşlarına zam alacaklar. Haziran ayı sonu itibarıyla memur maaşlarına yüzde 10'luk bir artış öngörülüyor, enflasyon farkı da eklenerek yaklaşık yüzde 21 artış bekleniyor. Refah payının uygulanmaması durumunda ise bu oranlar geçerli olacak. Ancak refah payı veya zam eşitlemesi gündeme gelirse, emekli maaşlarındaki artışın yüzde 35-40 bandına kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Ek Ödeme ve Seyyanen Destek

Emeklilerin maaşları, net maaş ve ek ödeme olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kök maaşın altında kalanlar içinse ek olarak seyyanen destek ödemesi de yapılmakta. Örneğin, 15 bin TL net maaşı olan bir emekliye yüzde 4 ek ödeme ile 600 TL daha ödenecek. Bu şekilde bankaya yatırılan para 15.000 TL'den 15.600 TL'ye çıkacak. Temmuz ayında beklenen enflasyon artışı yüzde 25 olduğunda ise bu emeklinin net maaşı 18.750 TL'ye yükselecek. Yeni ek ödeme miktarı da bu artış üzerinden hesaplanacak ve önceki 600 TL'lik ek ödeme 18.750 TL'nin yüzde 4'ü olan 750 TL'ye yükselecek. Böylece emeklinin hesabına daha önceki 15.600 TL yerine 19.500 TL yatırılmış olacak.

Emeklilerin maaşlarına yapılacak bu artışlar ve ek ödemeler, milyonlarca emekliyi ekonomik olarak rahatlatmayı hedefliyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.