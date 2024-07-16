Dul ve yetim aylıkları güncellendi: ‘Hesaplara yatacak yeni ücretler belli oldu’

Binlerce kişinin beklediği aylıklara yeni düzenleme geldi.

Türkiye'de milyonlarca kişinin dikkatle beklediği Haziran ayı enflasyon verileri sonunda açıklandı ve beraberinde bir dizi sosyal yardım ve maaş düzenlemesi getirildi.

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, çalışanlar ve emekliler dışında birçok kesimin gelirlerinde artış sağlanması hedefleniyor.

En dikkat çeken düzenlemeler arasında, sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için yapılan aylık ödemelerdeki artış bulunuyor. Bu kapsamda, önceki 3 bin 504 lira olan aylık miktarı, memur zammıyla birlikte 4 bin 181 liraya yükseltildi.

Ayrıca, bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği de önemli bir artış gösterdi. Önceki 7 bin 608 lira olan destek ödemesi, %19.31'lik bir artışla 9 bin 77 liraya çıkarıldı.

Engelli bireylere yönelik aylıklarda da belirgin artışlar yapıldı. Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara ise 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya yükseltildi. Ayrıca, 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık da 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya çıkarıldı.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğrenimde okuyan çocuklar için yapılan ödemelerde %20.31'lik artışlar gerçekleştirildi.