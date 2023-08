TOGG deneyimini Başkan amcalarıyla gerçekleştirdiler

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen gittiği programlarda çocukların ‘Başkanım bizde TOGG’a binebilir miyiz? Bakabilir miyiz?’ isteklerine kayıtsız kalmadı ve direksiyon başına geçerek çocuklarla şehir turu attı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’un belediye bünyesine katılmasıyla birlikte programlarında aracı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Gittiği programlarda ise çocuklar Başkan Başdeğirmen’in önüne geçerek araca binme isteklerini ‘Başkanım bizde TOGG’a binebilir miyiz? Bakabilir miyiz?’ şeklinde dile getiriyordu.Çocukların bugüne kadarki hemen her isteğinin yerine gelmesi noktasında büyük gayretler sarf eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen son olarak da çocukların TOGG deneyimi yaşamalarını sağladı. Bunun için sosyal medyadan Başkan Başdeğirmen’in TOGG deneyimi yaşama çağrısı karşısında çocuklar belediyenin yolunu tuttu. Bugün saat 15.00-17.00 saatleri arasında belediye önüne gelen çocuklar TOGG deneyimi yaşarken, gerçekleştirilen şehir turunda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de direksiyon başına geçerek çocuklarla birlikte yaşadıkları mutluluklarına ortak oldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, Isparta’ya yeni atanan ve görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak’ta eşlik etti. Başkan Başdeğirmen ve Emniyet Müdürü Koçak şehir turu esnasında çocuklarla trafik kurallarına uyulması noktasında da miniklere uyarılarda bulundu. Isparta Belediyesi’ne gelen TOGG’un yanı sıra çocukların şehir turu atmalarına Isparta Ticaret Borsasına da gelen TOGG da eşlik etti. Çocuklar 2 TOGG ile şehir turu attı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sürüş öncesi gerekli kontrollerini yaparken, çocuklara ‘yolculukta emniyet kemerlerinin bağlanması’ isteğini iletti. Çocuklara TOGG’u beğenip beğenmediklerini soran Başkan Başdeğirmen’e çocuklar ‘mükemmel’ cevabını verdiler. Başdeğirmen, “Bu aracın yerli ve milli olduğunu, Türk mühendisleri tarafından yapıldığını biliyor musunuz? diye sorarken, biz yıllardır başka ülkelerin arabalarını kullandık. Sizler çok şanslısınız tam büyüyeceğiniz zamanlarda ülkemiz birçok ürününü kendisi yapmaya başladı. Yerli bir araca binmek çok güzel. Benim her gittiğim yerde sizler ‘Başkanım TOGG’a binebilir miyiz? TOGG’a bakabilir miyiz?’ diyordunuz. Bizde TOGG’a binmek, bakmak isteyen her bir çocuğumuza bu deneyimi yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.Çocuklar ise Başkan Başdeğirmen ile birlikte TOGG deneyimini yaşamak ve şehir turu atmaktan dolayı sevinçlerini dile getirerek, “Çok güzeldi, rahattı. Sessizdi, kendi ürettiğimiz bir araç. Göstergeleri çok hoşuma gitti. Seyahat esnasında bizlere emniyet kemerimizi takmamızı, trafik kurallarına uymamız gerektiği konusunda uyarılarda bulundular. Belediye Başkanımız bizi gezdirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkesin böyle bir arabası olur” görüşlerinde bulundular.