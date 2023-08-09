Bağımlılıkla mücadele

hepimizin görevidir



Bağımlılıkla Mücadele eylem Planı kapsamında Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterlere Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitmenler tarafından ‘Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi’ verildi



Esnaf Odaları Birliği Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim etkinliğinde bağımlılıkla mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çeken Birlik Başkanı Ahmet Tural “Toplumun en önemli sorunlarının başında bağımlılık konusu geliyor. Bağımlılıkla etkin mücadele için koordineli bir çalışma gerekiyor. Dolayısıyla tüm kurumların, sivil toplum kuruluşlarının bu mücadeleye destek vermesi gerekiyor. Bağımlılıkla mücadele konusunda sadece güvenlik güçlerimize, ilgili kamu kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine değil, herkese büyük görevler düşüyor. Birlik olarak ilimiz genelinde bu mücadelede gösterdiğimiz hassasiyeti, çocuklarımızın ve gençlerimizin akıl, beden ve ruh sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadele konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Özellikle de son yıllarda kullanım ve bağımlılık yaşı oldukça aşağılara kadar inen uyuşturucu bağımlılığı konusunda mücadelede eğitimin önemi büyük. Valiliğimiz koordinesinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde yürütülen projelerle başta aileler ve gençler olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine verilen eğitimleri önemsiyoruz. Bu günde Sağlık Müdürlüğümüz tarafından sizlere bağımlılıkla mücadele eğitimi veriliyor. Mahallenin amcası, ağabeyi, ablası olan esnaflar olarak çocuklarımızı uyuşturucu maddeden korumanın görevimiz olduğunu unutmayalım. Bu eğitim toplantısının düzenlenmesinden dolayı Sayın Valimize, Sağlık Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



SAĞLIK HAYAT MERKEZLERİNE DANIŞABİLİRSİNİZ

Birlik Başkanı Tural’ın konuşmasının ardından madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgiler aktaran Sağlık Müdürlüğünde görevli Eğitmen Ülfet Bayraklı, madde bağımlılığıyla mücadelede toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü söyledi. Isparta’da iki adet sağlık hayat merkezinde bağımlılık danışma merkezleri bulunduğunu belirten Bayraklı, madde bağımlısı olan bireylerin veya ailelerinin buralara başvurabileceğini ayrıca 191 nolu hattı arayabileceklerini kaydetti. Teknoloji bağımlığıyla mücadele konusunda bilgiler veren Eğitmen Ümit Bardak da, teknoloji bağımlılığından çocukları uzak tutmak için en büyük görevin aileye düştüğünü ifade etti. Bardak, çocukla sürekli iletişim halinde olmanın önemine vurgu yaparak “Lise çağına kadar çocuklarınıza akıllı telefon vermeyin” uyarısında bulundu.