Vali Baruş SDÜ Rektörü Prof.Dr. Saltan’ın Kabul Etti.

Isparta Valisi Aydın Baruş geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof.Dr. Mehmet Saltan ve rektör yardımcılarını kabul etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin akademik başarı ve altyapı olarak Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu kaydeden Vali Aydın Baruş, Rektör Prof.Dr.Mehmet Saltan ve ekibinin SDÜ’nün eğitim çıtasını bir adım daha yükseğe taşıyacağını kaydetti.