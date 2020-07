Karar No : 2020 - 68 - Karar Tarihi : 08/07/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.07.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Tüm Dünya'da etkisi görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına anılan salgınla ilgili tedbirler alınmış olup, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 22/03/2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Kararının 17. Maddesi ile asker eğlencesi, uğurlaması vb. organizasyonlar geçici olarak ertelenmişti.

Öte yandan son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir.

Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır.

Bu kapsamda;

1.Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

2.Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına, Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin Valiliğimize/İlçe Kaymakamlıklarına bildirilmesine, Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine, 1 / 2 Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.07.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Tüm Dünya'da etkisi görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.Asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına anılan salgınla ilgili tedbirler alınmış olup, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 22/03/2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Kararının 17. Maddesi ile asker eğlencesi, uğurlaması vb. organizasyonlar geçici olarak ertelenmişti.Öte yandan son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir.Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır.Bu kapsamda;1.Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,2.Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,1 / 2

İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına riayet etmeyenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi kapsamında 3,150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre anılan Kanunun maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına,

Karar No : 2020 - 69 - Karar Tarihi : 08/07/2020

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 08.07.2020Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 08.07.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmaktadır.Bu kapsamda İl Hıfzıssıhha Kurulunun 25/06/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Kararı ile 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren düğün salonlarının belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış; düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar bildirilmiş ve bahse konu etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmişti.Buna rağmen bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir.Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.Bu kapsamda;Koronavirüs tedbirlerine uymak kaydıyla, köylerimizde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde en erken 12.00 ile en geç 21.00 saatleri arasında izin verilmesine,İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına riayet etmeyenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi kapsamında 3,150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre anılan Kanunun maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına,Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 08.07.2020