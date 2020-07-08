Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2020 yılı Haziran ayı içerisinde 13 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalarda Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçlarından 17 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.Yakalanan şüpheli şahıslardan;1 Adet Av Tüfeği, 29 Adet MKE yapımı tabanca fişeği,123 şişe içki, 20 litre etil alkol, 3,5 litre alkol aroması,1 adet alkol kiti, 807 adet şişe kapağı, 419 adet içki bandrolü, 40 adet boş içki şişesi, 389 adet cinsel içerikli hap, 1014 adet akıllı cep telefonu ekranı, 43 adet cep telefonu aksesuarı, 1 adet pasaport, çok sayıda belge ve doküman ele geçirilmiştir.Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.