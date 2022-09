Millî Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Isparta'ya geldi.Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesini Isparta Havaalanı’nda Vali Aydın Baruş, TBMM Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz ile il protokolü karşıladı.Bakan Akar ardından Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda sözleşmeli erlerin yemin törenine katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 51'inci Dönem Komando Sözleşmeli Er Kurs Kapanış Töreni'nde konuşan Bakan Akar, yoğun ve zorlu bir eğitim dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.Güvenlik ortamının yeniden şekillendiği, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Bakan Akar, "Bölgemizde ve dünyada belirsizlik, risk, tehdit ve tehlikeler her geçen gün artmakta. Bu kritik dönemde etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendi inisiyatiflerini hayata geçirerek Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Kafkaslar'a kadar geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sağlamaktadır." diye konuştu.Türkiye'nin başta savunma ve güvenlik olmak üzere hemen her alanda attığı adımlar ve kurduğu çok boyutlu ilişkilerle artık uluslararası alanda özne hâline geldiğini ifade eden Bakan Akar, "Yani etki alanımız üç kıta, ilgi alanımız ise bütün dünya olmuştur." dedi.Bakan Akar, bu süreçte görev ve sorumlulukları artan Millî Savunma Bakanlığının, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiğini belirterek şunları söyledi: "Sahip olduğu nitelikli personelin yanı sıra yerli ve millî savunma sanayisi ürünleriyle desteklenen TSK, 'Hudut namustur.' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ve 'Terör neredeyse hedef orasıdır.' anlayışıyla, yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda mücadele etmektedir. Nitekim son olarak 26-27 Eylül'de Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'ye 140 kilometre mesafedeki Asos bölgesine hava harekâtı icra edildi. Bu hârekat kapsamında, terör örgütüne ait içinde mağara ve sığınakların da olduğu 16 hedef, büyük bir başarıyla imha edilmiş, çok sayıda bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.Böylece TSK; her nerede olurlarsa olsunlar, hangi mağaraya girerlerse girsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi altyapı ve üstyapıdan destek alırlarsa alsınlar teröristlerin peşinde olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelenin yanı sıra aynı azim ve kararlılıkla Türkiye'nin semalardaki ve denizlerdeki hak ve menfaatlerini de koruduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkânlarıyla yanlarında yer almakta, bunlara ilaveten başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta, aynı zamanda BM, NATO, AGİT, AB bünyesinde ve ikili anlaşmalar çerçevesinde dünyanın birçok coğrafyasında görev yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.Mehmetçik'in tüm bu faaliyetlerinde elde ettiği başarılardaki en büyük ilham kaynağının şehit ve gazilerin kahramanlık ve fedakârlıkları ile milletin sevgisi, güveni ve duası olduğunu dile getiren Bakan Akar, şöyle konuştu: Sizlerin bizlere olan sevgisi, güveni ve desteği sürdükçe başaramayacağımız hiçbir şey, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Ordu-millet anlayışında olan asil milletimiz için askerlik kutsal bir görevdir. Bunun için de milletimiz; askerine 'Mehmetçik', ordusuna 'Peygamber Ocağı' demiştir. Yüreği vatan sevgisiyle dolu siz değerli anne ve babalar; vatana ve millete hayırlı olsun, diye büyük emek ve fedakârlıklarla yetiştirdiğiniz evlatlarınızı, ülkemize ve milletimize hizmet etmek üzere bu kutsal ocağa emanet ettiniz. Evlatlarınız da mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun birer mensubu olmak, şanlı üniformamızı giymek için büyük azim ve kararlılık gösterdiler.Bu şanlı yuvada, genç silah arkadaşlarımız, millî, manevi ve mesleki değerlerimiz uğruna her türlü engeli aşabilecek, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı koyabilecek kabiliyette ve yüksek nitelikli komandolar olarak yetiştiler. Askerlik mesleğinin temel niteliklerini özümsemiş bu cesur evlatlarımızı, bugün mekteb-i asli olan kıtalarına, komando birliklerine uğurluyoruz." Sözlerinin sonunda kahraman komandoları bir kez daha tebrik eden Bakan Akar, "Yolunuz ve bahtınız açık olsun." ifadesini kullandı.Törende, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da okundu. Kahraman komandoları tebrik eden, ailelerine selamlarını ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve ülkemizin en seçkin kurumlarından biri olan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı; sınırlarımız içinde ve dışında nice kahramanlıklara imza atmış, binlerce şanlı Türk askeri yetiştirmiş kutlu bir ocaktır. Binlerce yıllık şanlı tarihimizden ve aziz milletimizden aldığı güç ve cesaretle bugün tüm dünyada askerlik sanatının en cesur icracısı olan Türk ordusu, millî ve manevi değerlere bağlılığı ve emsalsiz yiğitliğiyle daima milletinin emrinde ve yasalar çerçevesinde görevinin başındadır. Bugün büyük bir kararlılık ve gayretle destanlar yazdığımız terörle mücadelemiz, siz cesur erlerimizin katılımıyla daha da güçlenecektir. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, huzuru ve birliği için her koşulda gayret göstereceğinize, milletimizin dualarının da sizinle olacağına inancım tamdır. Rabbim Türk askerini her türlü beladan, kazadan, ihanetten, saldırıdan muhafaza buyursun."Törende kursiyerler adına konuşan Sözleşmeli Er Serdar Yurt, aziz Türk milletinin şanlı Türk ordusunun yılmaz birer neferi olarak yeni görevlerine başlayacaklarını belirtti. Yurt, kursta şanlı komando sınıfının temel özelliklerini, taktik ve tekniğini, Türk askerinde bulunması gereken nitelikleri öğrendiklerini bildirdi.Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç da son 2 yılda 162 bin 96 personeli eğiterek Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırdıklarını söyledi. Komutanlıklarında 9 ülkeden 6 bin 419 misafir askerî personele eğitim verdiklerini kaydeden Tayanç, askerlerin her türlü görevi başarıyla yerine getirebilecek şekilde gece gündüz demeden her türlü hava ve arazi koşullarında gerçek muharebe şartlarında eğitim aldıklarını vurguladı.Törende, eğitim birincisi Sözleşmeli Er Oğuzhan Önerge yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; eğitim, atış, spor birincisi sözleşmeli erlere eğitim belgelerini verdi.Bayrak ve dağcılık gösterisinin yapıldığı tören ile Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde 18 hafta Temel Komando Eğitimi alan 1503 sözleşmeli er mezun oldu.Program, Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve sanatçı Esat Kabaklı'nın verdiği mini konserin ardından yapılan geçit töreniyle sona erdi.Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Mehmetçiklerle yemek yedi.Daha sonra Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi Isparta Valiliği’ni ziyaret etti. Burada Vali Baruş tarafından karşılanan Bakan Akar Valilik Şeref Defteri’ni imzalayarak bir süre Vali Baruş ile görüş alış verişinde bulundu.Valilik ziyareti çıkışında Tarihi Üzüm Pazarı’na geçen Bakan Akar burada esnaf ve vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti.Bakan Akar Isparta Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra ilimizden ayrıldı.