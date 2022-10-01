isparta-bebek-giyim-isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZ

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Isparta'da

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Isparta'da
ISPARTA
G.Tarihi: 30.09.2022 19:38
727741 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi İlimizi Teşrif Etti
Millî Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Isparta'ya geldi.
Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesini Isparta Havaalanı’nda Vali Aydın Baruş, TBMM Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz ile il protokolü karşıladı.
Bakan Akar ardından Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda sözleşmeli erlerin yemin törenine katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 51'inci Dönem Komando Sözleşmeli Er Kurs Kapanış Töreni'nde konuşan Bakan Akar, yoğun ve zorlu bir eğitim dönemini başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti.
Güvenlik ortamının yeniden şekillendiği, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Bakan Akar, "Bölgemizde ve dünyada belirsizlik, risk, tehdit ve tehlikeler her geçen gün artmakta. Bu kritik dönemde etki ve ilgi alanı her geçen gün genişleyen ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kendi inisiyatiflerini hayata geçirerek Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Kafkaslar'a kadar geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sağlamaktadır." diye konuştu.
Türkiye'nin başta savunma ve güvenlik olmak üzere hemen her alanda attığı adımlar ve kurduğu çok boyutlu ilişkilerle artık uluslararası alanda özne hâline geldiğini ifade eden Bakan Akar, "Yani etki alanımız üç kıta, ilgi alanımız ise bütün dünya olmuştur." dedi.
Bakan Akar, bu süreçte görev ve sorumlulukları artan Millî Savunma Bakanlığının, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiğini belirterek şunları söyledi: "Sahip olduğu nitelikli personelin yanı sıra yerli ve millî savunma sanayisi ürünleriyle desteklenen TSK, 'Hudut namustur.' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ve 'Terör neredeyse hedef orasıdır.' anlayışıyla, yurt içinde ve sınır ötesinde başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda mücadele etmektedir. Nitekim son olarak 26-27 Eylül'de Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'ye 140 kilometre mesafedeki Asos bölgesine hava harekâtı icra edildi. Bu hârekat kapsamında, terör örgütüne ait içinde mağara ve sığınakların da olduğu 16 hedef, büyük bir başarıyla imha edilmiş, çok sayıda bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir.
Böylece TSK; her nerede olurlarsa olsunlar, hangi mağaraya girerlerse girsinler, nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi altyapı ve üstyapıdan destek alırlarsa alsınlar teröristlerin peşinde olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelenin yanı sıra aynı azim ve kararlılıkla Türkiye'nin semalardaki ve denizlerdeki hak ve menfaatlerini de koruduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkânlarıyla yanlarında yer almakta, bunlara ilaveten başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta, aynı zamanda BM, NATO, AGİT, AB bünyesinde ve ikili anlaşmalar çerçevesinde dünyanın birçok coğrafyasında görev yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Mehmetçik'in tüm bu faaliyetlerinde elde ettiği başarılardaki en büyük ilham kaynağının şehit ve gazilerin kahramanlık ve fedakârlıkları ile milletin sevgisi, güveni ve duası olduğunu dile getiren Bakan Akar, şöyle konuştu: Sizlerin bizlere olan sevgisi, güveni ve desteği sürdükçe başaramayacağımız hiçbir şey, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Ordu-millet anlayışında olan asil milletimiz için askerlik kutsal bir görevdir. Bunun için de milletimiz; askerine 'Mehmetçik', ordusuna 'Peygamber Ocağı' demiştir. Yüreği vatan sevgisiyle dolu siz değerli anne ve babalar; vatana ve millete hayırlı olsun, diye büyük emek ve fedakârlıklarla yetiştirdiğiniz evlatlarınızı, ülkemize ve milletimize hizmet etmek üzere bu kutsal ocağa emanet ettiniz. Evlatlarınız da mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusunun birer mensubu olmak, şanlı üniformamızı giymek için büyük azim ve kararlılık gösterdiler.Bu şanlı yuvada, genç silah arkadaşlarımız, millî, manevi ve mesleki değerlerimiz uğruna her türlü engeli aşabilecek, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı koyabilecek kabiliyette ve yüksek nitelikli komandolar olarak yetiştiler. Askerlik mesleğinin temel niteliklerini özümsemiş bu cesur evlatlarımızı, bugün mekteb-i asli olan kıtalarına, komando birliklerine uğurluyoruz." Sözlerinin sonunda kahraman komandoları bir kez daha tebrik eden Bakan Akar, "Yolunuz ve bahtınız açık olsun." ifadesini kullandı.
Törende, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı da okundu. Kahraman komandoları tebrik eden, ailelerine selamlarını ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve ülkemizin en seçkin kurumlarından biri olan Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı; sınırlarımız içinde ve dışında nice kahramanlıklara imza atmış, binlerce şanlı Türk askeri yetiştirmiş kutlu bir ocaktır. Binlerce yıllık şanlı tarihimizden ve aziz milletimizden aldığı güç ve cesaretle bugün tüm dünyada askerlik sanatının en cesur icracısı olan Türk ordusu, millî ve manevi değerlere bağlılığı ve emsalsiz yiğitliğiyle daima milletinin emrinde ve yasalar çerçevesinde görevinin başındadır. Bugün büyük bir kararlılık ve gayretle destanlar yazdığımız terörle mücadelemiz, siz cesur erlerimizin katılımıyla daha da güçlenecektir. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, huzuru ve birliği için her koşulda gayret göstereceğinize, milletimizin dualarının da sizinle olacağına inancım tamdır. Rabbim Türk askerini her türlü beladan, kazadan, ihanetten, saldırıdan muhafaza buyursun."
Törende kursiyerler adına konuşan Sözleşmeli Er Serdar Yurt, aziz Türk milletinin şanlı Türk ordusunun yılmaz birer neferi olarak yeni görevlerine başlayacaklarını belirtti. Yurt, kursta şanlı komando sınıfının temel özelliklerini, taktik ve tekniğini, Türk askerinde bulunması gereken nitelikleri öğrendiklerini bildirdi.
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç da son 2 yılda 162 bin 96 personeli eğiterek Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırdıklarını söyledi. Komutanlıklarında 9 ülkeden 6 bin 419 misafir askerî personele eğitim verdiklerini kaydeden Tayanç, askerlerin her türlü görevi başarıyla yerine getirebilecek şekilde gece gündüz demeden her türlü hava ve arazi koşullarında gerçek muharebe şartlarında eğitim aldıklarını vurguladı.
Törende, eğitim birincisi Sözleşmeli Er Oğuzhan Önerge yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar; eğitim, atış, spor birincisi sözleşmeli erlere eğitim belgelerini verdi.
Bayrak ve dağcılık gösterisinin yapıldığı tören ile Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde 18 hafta Temel Komando Eğitimi alan 1503 sözleşmeli er mezun oldu.
Program, Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve sanatçı Esat Kabaklı'nın verdiği mini konserin ardından yapılan geçit töreniyle sona erdi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Mehmetçiklerle yemek yedi.
Daha sonra Bakan Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi Isparta Valiliği’ni ziyaret etti. Burada Vali Baruş tarafından karşılanan Bakan Akar Valilik Şeref Defteri’ni imzalayarak bir süre Vali Baruş ile görüş alış verişinde bulundu.
Valilik ziyareti çıkışında Tarihi Üzüm Pazarı’na geçen Bakan Akar burada esnaf ve vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti.
Bakan Akar Isparta Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ettikten sonra ilimizden ayrıldı.
 
309162276-409425081372980-4681125340983001666-n309184294-409424734706348-1914096904877323423-n309190957-409424938039661-4807981057510731979-n309245995-409424878039667-5155935600681879831-n309248840-409424364706385-3707153729943945459-n309263600-409425274706294-6074713179844899781-n309274951-409424324706389-3728080944476770743-n309470204-409424808039674-2133065467253449147-n309531607-409425021372986-2416936691757398211-n309544783-409424624706359-1756928112436370837-n309592826-409424854706336-1298037564991340645-n309621955-409424358039719-7809163852362190206-n309731184-409425121372976-6203965036336003137-n309773534-409425248039630-3124867801025912413-n310235506-409424758039679-4155259752460690430-n308679007-409424621373026-666631009569172820-n308729119-409424514706370-8921730158739393424-n308740019-409424701373018-4994466770840417084-n308783068-409425008039654-7793213683825805055-n308784553-409425198039635-8771087200345635059-n308787838-409424611373027-8637121652114850079-n308792673-409424548039700-5112195682528053091-n308812455-409424568039698-1685804685021012191-n308846776-409424401373048-9152557569112546552-n308854759-409425144706307-7015137219663264385-n309054173-409424334706388-8402216201108226753-n309099752-409424381373050-1299634506828301360-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'dan bir başarı daha! SDÜ Öğrencisi Aksoy Dünya Şampiyonu Oldu
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Isparta'da
Isparta'da beyaz eşya servisi dolandırıcıları tutuklandı
ISPARTA'DA “YAYALARA ÖNCELİK DURUŞU, HAYATA SAYGI DURUŞU”
Isparta'da enstrüman kursu mu almak istiyorsunuz? Tezcan Müzik Akademi
Isparta'daki çiftçiler bu habere dikkat! (ÇKS) başvuruları başlıyor!
Isparta'da EVE Kozmetik Mağazası Açıldı: Bakımlı Olmanın Akıllı Yolu
Isparta'da Dudak Dolgusu ile Yepyeni Bir Görünüme Kavuşun - Adres Sevsen Beauty...
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON!
Türkiye'nin bir çok şehrinde Starlink uyduları semaları aydınlattı
TÜRKİYE'DEN YENİ SAVUNMA HAMLESİ: NÜFUZ EDİCİ BOMBA
Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal ''değer kaybı'' kararı
Isparta'da İKİ trafik kazası meydana geldi
ISPARTA'DA YANGIN: YER BİNBİREVLER MAHALLESİ VİDEO HABER
Isparta'da 920 gram doğan bebek hayata tutundu!
Isparta satranç tarihinde bir ilk! 2. lige yükseldiler!
Isparta'nın ​Esnaf Cebinde mobil uygulaması telefonlarda yerini aldı
ISPARTA'DA HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK KAYA BALIK'TA
Haberler: Bakandan taşeron ve EYT müjdesi
YENİ VİRÜSE DİKKAT ÇEKİLDİ: TÜRKİYE VE DÜN GÜNDEMİNDEN SON HABERLER
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta'da Yunus Ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok
TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR HABERLER
ISPARTA'DA DYNOBİL OTO ESKPERTİZ İLE ARACINI TANIYARAK GÜVENLE AL, SAT!
Haber: B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, ISPARTA formatisparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da 920 gram doğan bebek hayata tutundu!Isparta'da 920 gram doğan bebek hayata tutundu!25 Eylül 2022
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Isparta'daMilli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi Isparta'da30 Eylül 2022
Isparta'da 28 Eylül “Dünya Kuduz Günü'' açıklamasıIsparta'da 28 Eylül “Dünya Kuduz Günü'' açıklaması28 Eylül 2022
Isparta Valisi Baruş İtfaiye Teşkilatını Ziyaret EttiIsparta Valisi Baruş İtfaiye Teşkilatını Ziyaret Etti30 Eylül 2022
Isparta'da EVE Kozmetik Mağazası Açıldı: Bakımlı Olmanın Akıllı YoluIsparta'da EVE Kozmetik Mağazası Açıldı: Bakımlı Olmanın Akıllı Yolu27 Eylül 2022
ISPARTA'DA UYGULAMA ERTELENDİ KARARI ODA BAŞKANI DUYURDUISPARTA'DA UYGULAMA ERTELENDİ KARARI ODA BAŞKANI DUYURDU29 Eylül 2022
ISUBÜ’de Yeni Eğitim Öğretim Yılı BaşladıISUBÜ’de Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı26 Eylül 2022
​ITSO SEÇİMLERİNDE 3370 ÜYE OY KULLANABİLECEK​ITSO SEÇİMLERİNDE 3370 ÜYE OY KULLANABİLECEK27 Eylül 2022
ISPARTA'DA AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR ISPARTA'DA AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR 29 Eylül 2022
ISPARTA'DA YANGIN: YER BİNBİREVLER MAHALLESİ VİDEO HABERISPARTA'DA YANGIN: YER BİNBİREVLER MAHALLESİ VİDEO HABER25 Eylül 2022
Isparta'da enstrüman kursu mu almak istiyorsunuz? Tezcan Müzik Akademi Isparta'da enstrüman kursu mu almak istiyorsunuz? Tezcan Müzik Akademi 29 Eylül 2022
SDÜ öğrencisinin eseri ''BASE 2022 Seçkisi''ndeSDÜ öğrencisinin eseri ''BASE 2022 Seçkisi''nde30 Eylül 2022
ISPARTA'DA OTOBÜS ANİDEN ALEV ALDIISPARTA'DA OTOBÜS ANİDEN ALEV ALDI26 Eylül 2022
ISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE KURU MEYVEISPARTA'DA ÖĞRENCİLERE KURU MEYVE30 Eylül 2022
Isparta'da Dudak Dolgusu ile Yepyeni Bir Görünüme Kavuşun - Adres Sevsen Beauty...Isparta'da Dudak Dolgusu ile Yepyeni Bir Görünüme Kavuşun - Adres Sevsen Beauty...25 Eylül 2022
Isparta Valisi Baruş, Çandır ve Yeşilyurt Köylerimizi Ziyaret EttiIsparta Valisi Baruş, Çandır ve Yeşilyurt Köylerimizi Ziyaret Etti29 Eylül 2022
HEDEFİMİZ; TARIMLA SANAYİLEŞEN ISPARTAHEDEFİMİZ; TARIMLA SANAYİLEŞEN ISPARTA24 Eylül 2022
ISPARTA HABER: ITSO'DAN ÜYELERE SEÇİM DUYURUSUISPARTA HABER: ITSO'DAN ÜYELERE SEÇİM DUYURUSU29 Eylül 2022
Isparta'da İtfaiyecilerden Vali Baruş’a ZiyaretIsparta'da İtfaiyecilerden Vali Baruş’a Ziyaret29 Eylül 2022
Isparta Ticaret Borsası’nın seçim listesiIsparta Ticaret Borsası’nın seçim listesi29 Eylül 2022