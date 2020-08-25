Son dakika haberi: 24 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu. Bakan Koca, vaka artışı sonrası uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin güncel korona virüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 139’e yükseldi.
İYİLEŞEN, ZATÜRE VE AĞIR HASTA SAYISINDA SON DURUM
Bugün toplam 95 bin 943 test yapılırken, bin 443 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 259 bin 692 oldu. Bugün iyileşen 743 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 237 bin 908’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 796 olduğu açıklandı.
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VAKA ARTIŞI SONRASI BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 ağustos koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak. '' ifadelerini kullandı.