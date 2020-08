Son dakika haberi: 24 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

İYİLEŞEN, ZATÜRE VE AĞIR HASTA SAYISINDA

SON DURUM

VAKA ARTIŞI SONRASI BAKAN KOCA'DAN UYARI

Son dakika: Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu. Bakan Koca, vaka artışı sonrası uyarılarda bulundu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’ninkamuoyu ile paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 18 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 139’e yükseldi.Bugün toplam 95 bin 943 test yapılırken, bin 443 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 259 bin 692 oldu. Bugün iyileşen 743 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 237 bin 908’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise 796 olduğu açıklandı.24 Ağustos koronavirüs tablsou, vaka, ağır hasta, can kaybı sayısı ve son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 ağustos koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.