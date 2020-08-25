40 Kök Hint Keneviri,

181,7 gram Esrar Maddesi,

600 gram Kenevir Tohumu,

Kenevir yetiştirmek için aydınlatma sistemi ile birlikte alüminyum folyodan hazırlanmış özel oda,

Kenevir yetiştirmek için alüminyum folyo ile tüp haline getirilmiş 140 adet saksı,

1 adet uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 22.08.2020 tarihinde yapılan operasyonda H.Ö. isimli şüpheli yakalanmıştır.Yapılan operasyonlarda, yakalanan şüpheli şahsın ikamet aramasında;Yakalanan şüpheli hakkındavesuçlarından işlem yapılmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.