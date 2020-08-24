Ispartaspor yeni sezona fırtına gibi hazırlanıyor. Yeşil – Pembeli ekip son olarak Gölcükspor’dan Akın Karaaslan ile anlaştı. Stoper olarak görev yapan Karaaslan birçok takımda önemli başarılara imza attı.



Başkan Atakan Yazgan yönetimindeki Ispartaspor, ülkenin dört bir köşesinde top koşturan tecrübeli isimlerle anlaşmaya devam ediyor.



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TFF 3’ncü ligde ilimizi temsil edecek olan Ispartaspor son olarak Akın Karaaslan ile anlaşmaya vardı. Sağ stoper olarak birçok kulübün dikkatini çeken Karaaslan Ispartaspor’a evet dedi. Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, bomba transferlerin devam edeceğini de müjdesini bir kez daha verdi. Yeni Stoper Karaaslan’ın, Gölcükspor, Muğlaspor, Çorum FK, 1928 Bucaspor, Ümraniyespor, Medipol Başakşehir FK ve Kanaryaspor gibi takımlarda top koşturduğu öğrenildi.