GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta 32 Spor'a kapı gibi defans

Isparta 32 Spor'a kapı gibi defans
ISPARTA
G.Tarihi: 24.08.2020 19:56
80 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Ispartaspor yeni sezona fırtına gibi hazırlanıyor. Yeşil – Pembeli ekip son olarak Gölcükspor’dan Akın Karaaslan ile anlaştı. Stoper olarak görev yapan Karaaslan birçok takımda önemli başarılara imza attı.
 
Başkan Atakan Yazgan yönetimindeki Ispartaspor, ülkenin dört bir köşesinde top koşturan tecrübeli isimlerle anlaşmaya devam ediyor.

DEFANSTA BAŞARILI İSİM
TFF 3’ncü ligde ilimizi temsil edecek olan Ispartaspor son olarak Akın Karaaslan ile anlaşmaya vardı. Sağ stoper olarak birçok kulübün dikkatini çeken Karaaslan Ispartaspor’a evet dedi. Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, bomba transferlerin devam edeceğini de müjdesini bir kez daha verdi. Yeni Stoper Karaaslan’ın, Gölcükspor, Muğlaspor, Çorum FK, 1928 Bucaspor, Ümraniyespor, Medipol Başakşehir FK ve Kanaryaspor gibi takımlarda top koşturduğu öğrenildi.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta 32 Spor'a kapı gibi defans
Doğalgaz fiyatları düşecek mi? uzmanlardan değerlendirme
Isparta'da emniyetten narkotik denetim!
Sağlık için balık, balık için Gözde Balık
Isparta 32 Sporun yeni kaptanı Sadi Tekelioğlu
KGM'den Isparta- Burdur dostluk yolu için uyarı!
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kutlanacak?
Isparta'nın üreten kadınlarından Yöresel Bebek Morgız
Sağlık Bakanı: tüm Türkiye'de uygulanacak
Isparta Valisi Seymenoğlu Sözünü Tuttu
Isparta'da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi
Haber: Koronavirüsün yeni bir bulaşma şekli ortaya çıktı
Aranan 29 şahıs Isparta'da yakalandı
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ UYARI! 7/24 DEVAM EDİYOR...
KAPALI OFİS ORTAMLARDA ÇALIŞANLAR DİKKAT!
Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili uyarı geldi
SOKAK SOKAK DENETİM ​TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA
Isparta'da tarihi eser satıcılarına operasyon!
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi
O şehrimiz Isparta gülü kokacak
YETENEĞİNİ ORTAYA ÇIKAR! BECERİNİ TEST ET!
ISPARTA'DA ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI
ISPARTALI GENÇ MUCİTLER "DENEYAP" SINAVI İÇİN TER DÖKTÜ
Davraz Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
2. El araç satışında yeni bir dönem başladı 2020
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

SOKAK SOKAK DENETİM ​TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZASOKAK SOKAK DENETİM ​TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA18 Ağustos 2020
Haber: Koronavirüsün yeni bir bulaşma şekli ortaya çıktıHaber: Koronavirüsün yeni bir bulaşma şekli ortaya çıktı19 Ağustos 2020
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi18 Ağustos 2020
Sağlık Bakanı: tüm Türkiye'de uygulanacakSağlık Bakanı: tüm Türkiye'de uygulanacak19 Ağustos 2020
O şehrimiz Isparta gülü kokacakO şehrimiz Isparta gülü kokacak18 Ağustos 2020
Isparta'da tarihi eser satıcılarına operasyon!Isparta'da tarihi eser satıcılarına operasyon!18 Ağustos 2020
Meteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili uyarı geldiMeteoroloji'den hava sıcaklıklarıyla ilgili uyarı geldi18 Ağustos 2020
KAPALI OFİS ORTAMLARDA ÇALIŞANLAR DİKKAT!KAPALI OFİS ORTAMLARDA ÇALIŞANLAR DİKKAT!18 Ağustos 2020
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ UYARI! 7/24 DEVAM EDİYOR...ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ UYARI! 7/24 DEVAM EDİYOR...18 Ağustos 2020
KGM'den Isparta- Burdur dostluk yolu için uyarı!KGM'den Isparta- Burdur dostluk yolu için uyarı!21 Ağustos 2020
Eğirdir’de Önemli Bir Spor Organizasyonu Daha DüzenlenecekEğirdir’de Önemli Bir Spor Organizasyonu Daha Düzenlenecek18 Ağustos 2020
Isparta Belediyesi'nden Ertan çiftinin hayatını kolaylaştıran adımIsparta Belediyesi'nden Ertan çiftinin hayatını kolaylaştıran adım18 Ağustos 2020
Aranan 29 şahıs Isparta'da yakalandıAranan 29 şahıs Isparta'da yakalandı19 Ağustos 2020
UYUMDER Gençleri Yeniden Hayata BağlıyorUYUMDER Gençleri Yeniden Hayata Bağlıyor17 Ağustos 2020
Isparta'nın üreten kadınlarından Yöresel Bebek MorgızIsparta'nın üreten kadınlarından Yöresel Bebek Morgız20 Ağustos 2020
Isparta Valisi Seymenoğlu Sözünü TuttuIsparta Valisi Seymenoğlu Sözünü Tuttu19 Ağustos 2020
Isparta'da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi Isparta'da geniş kapsamlı koronavirüs denetimi 19 Ağustos 2020
“KOŞAN, MÜCADELECİ GÜÇLÜ BİR TAKIM KURACAĞIZ”“KOŞAN, MÜCADELECİ GÜÇLÜ BİR TAKIM KURACAĞIZ”18 Ağustos 2020
Isparta'daki atık pilleri dönüştürme projesine 1 milyon avro destek!Isparta'daki atık pilleri dönüştürme projesine 1 milyon avro destek!19 Ağustos 2020
Oto Galericiler Belgeleniyor!Oto Galericiler Belgeleniyor!19 Ağustos 2020