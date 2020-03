Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Okullar tatil edilecek mi?

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

''BU SALGININ ŞU ANDA TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK''

Son dakika haberi: Tüm dünyada koronavirüsü kabusu devam ederken, Türkiye önlemlerini artırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok merak edilen soruya cevap verdi. Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, bakanlığın, yeni tip corona virüs (Covid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile ilgili yaptığı açıklamada, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayımlanabileceğini söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) konusunda çalışma ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yaptı.Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili ise, Milli Eğitim Bakanlığı'yla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini belirtti. Avrupa'nın tedbir almakta geç kaldığını da kaydeden Bakan Koca, ''Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek'' ifadesini kullandı.Bakan Koca, ''Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek. Şu an sadece şunu söyleyebiliriz bu virüs tespit edilebilmiş değil. Dün bir örnek vermiştim bu salonda şu an 100'e yakın kişiyiz sarılık veya Hepatit B taşıyıcısı hiç kimse yok demem ne kadar doğru değil ise tetkik yaparak bunu söylemem gerekiyorsa aynı şekilde tespit edilmiş corona virüs olmadığını ama bu şu an tahlil yapılırken bile karşımıza çıkabilir veya bir gün sonra çıkabilir. İşin gerçekliği bu. Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor. Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor.'' ifadelerini kullanmıştı.