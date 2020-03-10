ISUBÜ Teknikeller Öğrenci Topluluğu’ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknikeller Öğrenci Topluluğu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Topluluk öğrencileri, orman fidanlarını Üniversite bünyesinde çalışan personele hediye edip Kadınlar Gününü kutlayarak farkındalık oluşturdular.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’i de makamında ziyaret eden ISUBÜ Teknikeller Öğrenci Topluluğu üyeleri, üniversite üst yönetimine de orman fidanlarını takdim ettiler. Rektörlük binasında çalışan personeli de tek tek ziyaret eden öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladıkları etkinliğin bundan sonraki yıllarda da devam ettireceklerini belirttiler.ISUBÜ