Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bu gece benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Son dakika haberi... Petrol fiyatlarındaki düşüş pompaya yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Erdoğan "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." dedi.



OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları dün tarihi bir düşüş yaşadı.



Yüzde 30'dan fazla düşüş sonrasından brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar geriledi.



Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız" açıklamasında bulundu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'PETROL' YORUMU: OPEC ÜLKELERİ İÇİN FELAKET!



Brüksel'de gerçekleştirdiği temasların ardından yurda dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30’a varan düşüşe yönelik ise ortaya çıkan tablonun OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket olduğuna dikkat çekti.



'OPEC ÜLKELERİ İÇİN FELAKET'



''Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30’a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette.



Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda.



BİR DEPODA 37 TL CEPTE KALACAK



Benzine 61 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyacak indirim sonrası yarın aracının deposunu dolduracak araç sahiplerinin ortalama 26 ile 37 lira arasında bir parası da cebinde kalmış olacak​



BENZİN VE MOTORİNDE 1 TL’LİK İNDİRİM BEKLENTİSİ VARDI



Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, uluslararası piyasada petrol fiyatların düşmesiyle birlikte Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının litre başına 1 TL düşmesini beklediklerini söyledi.





“VARİL FİYATI 40 DOLAR SEVİYESİNDE KALIRSA LİTREDE 1 TL İNDİRİM POMPAYA YANSIYACAKTIR”



Motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklediklerinin altını çizen PÜİS Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, “Son günlerde Çin’de başlayan korona virüsü nedeniyle Çin’in azalttığı motorinden dolayı rafineriler mallarını satamadığı için fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu düşüş tüm dünyaya yansıdı. Petrol üreten ülkeler bundan etkilendi. Fiyatlar 65 dolardan 40 dolar seviyesine geldi. Bu çok enteresan fiyatlar. Bunun etkisi bizim ülkemize de yansıyacaktır. İşin diğer yanına baktığımızda petrol üreten ülkeler kısıtlamaya gidiyorlar. Varili 40 dolara düşen petrolü tekrar 65 dolar seviyesine çıkartmak için çabalıyorlar. Çünkü onlar da bundan zarar ediyor ama bu tüketiciye mutlaka yansıyacaktır. Tüketici daha ucuza motorin ve benzin alacaktır. Varil fiyatı 40 dolar seviyesinde kalırsa litrede 1 TL indirim pompaya yansıyacaktır diye düşünüyorum. Devlet, ÖTV payında oynama yapmazsa, 1 TL ucuzluk olabilir” dedi.



BENZİN 5 LİRAYA, MOTORİN İSE 4,5 LİRAYA İNMELİ



Konuyla ilgili konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyon hesaplamasında birçok kalem akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.



Uluslararası petrol krizinin bizim açımızdan fırsata çevrilebilmesi için petrol fiyatlarındaki düşüşün en kısa zamanda pompaya yansıtılması gerekir.



Yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatının 5 TL, motorinin de 4.50 TL ye kadar indirilmesi gerekir” diye konuştu.



KAYNAK: YENİ ŞAFAK