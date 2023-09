'Muhasebeci ve Mali Müşavirler' Eğirdir'de Şenlikte Buluştu

Isparta'nın güzel ilçesi Eğirdir'de 'Muhasebeci ve Mali Müşavirler' Şenliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu özel etkinlik, bu yıl da Eğirdir Rüya Park Kır Düğün Salonu'nda saat 10.00'da başladı.Programa, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, İş Kur İl Müdürü Mustafa Höke, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, Burdur Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Gürhan Özveren, Isparta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Karaca ve Yönetimi gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Isparta genelinde hizmet veren muhasebeci ve mali müşavirler ile aileleri de bu özel etkinlikte yer aldı.Isparta Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Karaca, program öncesinde şunları dile getirdi: "Bu güzel ortamı bize önceden tertipleyen Eğirdir Belediye Başkanımız, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veli Gök'e ne kadar teşekkür etsek azdır. Büyük bir stres altında çalışan meslektaşlarımız böyle bir ortamı özlemişler. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz."Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise şu sözlerle konuşmasına başladı: "Ekonominin bel kemiği olan maliyecilik veya mali müşavirliğin ülkemizde çok ayrı bir yeri vardır. Her yaptığımız işin mutlaka bir bütçesi vardır, bu bütçeyi tasarlamak, yönlendirmek, planlamak ve doğru planlamak biz mali müşavirlerin işidir. Sonuçta, hem ailenin hem işletmenin hem de devletin sağlam bütçeyle yürümesi konusunda en büyük emeği sizler veriyorsunuz. Böyle bir programın Eğirdir'de düzenlenmesinde öncülük eden oda başkanımıza ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizlere her birinize hoş geldiniz diyor, meslekte başarılar diliyorum."Program, İl ve İlçe daire müdürlerinin ve katılımcıların konuşmalarının ardından kahvaltı programıyla devam etti. Davetliler arasında yapılan hediye çekilişi ve Eğirdir Gölü'nde tekne turu ile renkli anlar yaşandı. Serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile aileleri, bu özel günde unutulmaz anılar biriktirdi.