Gelendost Motorsiklet Yarışları Nefes Kesti















Isparta'da, Gelendost Elma Festivali programı çerçevesinde, süper enduro ve bigenduro motorsiklet yarışları büyük bir heyecana sahne oldu. Gelendost'un eşsiz doğasında gerçekleşen yarış, 9 farklı ilin 50 motorsiklet yarışmacısını ağırladı.Gelendost'un muhteşem manzarasına sahip Hüyük Tepesi mevkisinde düzenlenen yarışlar, profesyonel motorsiklet sürücülerinin kıyasıya rekabetine sahne oldu. Yarışın heyecan dolu anları, festivale katılan tüm misafirler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi.Yarışmada, her biri kendi alanında usta olan motorsiklet sürücüleri, muhteşem yeteneklerini sergileyerek festivalin atmosferini daha da renklendirdi. Özel gösteriler ve aksiyon dolu sahneler, festivalin unutulmaz anlarından biri haline geldi.Gelendost Elma Festivali'nin bu yılki motorsiklet yarışları, katılımcılar ve izleyiciler arasında unutulmaz bir deneyim olarak kayıtlara geçti. Festivalin tadını çıkaran herkes, motorsiklet yarışlarının gerçekleştiği bu heyecan verici etkinliği gelecek yıllarda da dört gözle bekleyecek gibi görünüyor.