Traffic Lounge'dan Çifte Avantaj: Bir Üyelik Alın, İkincisi Ücretsiz!

"Spor Keyfi Çifte Avantajla Başlıyor: Traffic Lounge'da Eylül Fırsatı!"

Traffic Lounge Spor Salonu, sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor! Eylül ayının 18 - 30 tarihleri arasında geçerli olan bu fırsatı kaçırmayın. İşte kampanya detayları:

Kampanya Koşulları: 18 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Traffic Lounge Spor Salonu'na 1 yıllık kayıt yaptırın ve 1 yıl boyunca spor salonu üyeliğini kazanın! Bu fırsatı arkadaşınız için de kullanabilirsiniz. Ancak unutmayın, sınırlı kontenjanımız sadece ilk 50 kişiye yetecek.

Hemen harekete geçin, sağlığınıza yatırım yapmanın tam zamanı! Traffic Lounge Spor Salonu'nda uzman eğitmenler eşliğinde vücut geliştirme, pilates, TRX ve fonksiyonel egzersizler gibi birçok aktiviteyle sağlıklı bir yaşama adım atın.

Adres: Gazikemal Mah, 1311. Sk. No:13

Rezervasyon & İletişim: 0501 372 32 32

Siz ve sevdikleriniz için daha sağlıklı ve formda bir geleceğe ilk adımı atın! Traffic Lounge Spor Salonu'nda spor yapmanın keyfini doyasıya yaşayın.

Bu kampanya, sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmanız için mükemmel bir fırsat sunuyor!