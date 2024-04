Milyonlarca Emeklinin Beklediği Haber Geldi: Derin Bir "Oh" Çekecekler

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği gün geldi çattı. Bayram ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara yatmaya başlıyor. İşte haberin detayları…



Emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesi, 2024 yılı için yüzde 50 artış ile 3 bin TL seviyesine kadar yükseltildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan vatandaşlar bu yıl toplam 6 bin TL emekli bayram ikramiyesi alacak.

Ramazan Bayramı’nda sayılı günler kala bayram ikramiyelerinden kimlerin faydalanabileceği de milyonların kafasında yer eden en büyük sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Bu kapsamda vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar, hisseleri oranında bayram ikramiyelerinden yararlanabilecekler. İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalı vatandaşlar da bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek.

2024 yılının Mart ayına kadar başvuru yapan EYT'liler her iki ikramiyeden de yararlanırken, 2024 yılının Mayıs ayının sonuna kadar başvuru yapan emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hak kazanacak.

Ödeme Tarihleri:

3 bin TL olarak hesaplara yatırılacak olan ilk emekli bayram ikramiyesi, Ramazan bayramından önceki hafta olan 2 Nisan - 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak.

Maaş ödemeleri ise her ayın 17 veya 18'inde olanlara 2 Nisan’da, 19, 20, 21, 22'nde olanlara 3 Nisan’da ve 23, 24, 25, 26'ında olanlara ise 4 Nisan’da gerçekleştirilecek.



Emekli bayram ikramiyeleri, artık Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yılda iki kez, toplamda 6 bin TL olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak.