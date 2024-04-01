Hadise'den Rekor Anlaşma: Kazanacağı Para Uykuları Kaçıracak Cinsten

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde adından sıkça söz ettiren özel hayatı ve sahne performansıyla magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişken, şimdi de kazandığı parayla gündeme geldi. 2024 yılında 3 farklı marka ile sözleşme imzalayan Hadise, bu anlaşmalardan kazanacağı ücretle herkesi şaşırttı. Mücevher firması da dahil olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık anlaşmalar yapan Hadise, her bir markadan 3 milyon dolar alacak.

Habere göre, Hadise aynı zamanda bahar ve yaz aylarında 95 konser verecek ve bu konserlerden toplamda 237 milyon 500 bin lira kazanacak. Bu şekilde, Hadise'nin yıllık kazancı 300 milyon liraya yaklaşacak.

Hadise'nin bu başarılı anlaşmaları ve yoğun konser programı, onu hem müzik dünyasında hem de iş dünyasında önemli bir isim haline getirmeye devam ediyor.