SSK ve Bağkur Emekli Maaşlarına Yeni Ayar: Tarih Belli Oldu

Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak artış hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, emekli sayısının 16 milyonu aştığını ve geçtiğimiz dönemde yapılan düzenlemelerle beraber kanuni artış oranlarına ek olarak 300 milyar liraya yakın bir ek düzenleme yapıldığını belirtti. Bu düzenlemelerin, emekliler üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Yılmaz, zorlu bir dönemde olmalarına rağmen emeklilerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Yeni Değerlendirme ve Öncelikler:

Yılmaz, emeklilerin sıkıntılarının farkında olduklarını ve temmuz ayında yeni bir değerlendirmenin yapılacağını belirtti. Önümüzdeki süreçte emeklilerin sorunlarının öncelikleri arasında yer alacağını söyledi.

Zam Oranları ve Enflasyon:

Memur emeklilerinin zam oranı toplu sözleşmeyle belirlenirken, enflasyon oranını aştığında bu fark da yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklileri ise son altı aylık enflasyona göre zam almamakta. Geçtiğimiz ocak ayında, altı aylık enflasyonun yüzde 37.57 olmasına rağmen, memur emeklisi maaş zammıyla uyumlu olarak yüzde 49.25'e çıkarılmıştı.

Gelecek Planlamaları:

Yılmaz, enflasyonda ikinci yarıda keskin bir düşüş beklendiğini ve yılın ilerleyen dönemlerinde bu trendin devam edeceğini ifade etti. Önümüzdeki yıllarda enflasyonun düşüş trendine gireceğini belirten Yılmaz, 2025'te yüzde 15, 2026'da ise tek haneli enflasyon hedeflendiğini söyledi. Tüm planlamaların bu doğrultuda yapıldığını vurguladı.