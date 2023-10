Memur-Sen’den İsrail’e Tepki: “Zalimler Aynı Zilleti Yaşayacaklar”

Memur-Sen Isparta İl Başkanı Selami Kılınç, Mimar Sinan Camisi önünde düzenledikleri basın açıklamasında, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınadı ve “Zalimler aynı zilleti yaşayacaklar” dedi.

Basın açıklamasının ardından Memur-Sen Isparta İl Başkanlığı tarafından hazırlanan “Filistin Davası” konulu fotoğraf sergisi açılışı yapıldı. Sergide Filistinli çocukların yaşadığı dramatik anlar yansıtılırken, katılımcılara da Filistin bayrakları dağıtıldı.



Bugün, Isparta İl Başkanı Selami Kılınç ve Memur-Sen'e bağlı hizmet kolları başkanları ile diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Mimar Sinan Camisi önünde ikindi namazının ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Selami Kılınç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlardır:

"Kıymetli Ispartalı Kardeşlerim, Değerli Basın Mensupları;

Yaklaşık yüz yıl süredir İslam topraklarını işgal eden, kadın, yaşlı, çocuk demeden katletmekte olan İsrail, sonunda Aksa Tufanı Operasyonu ile karşı karşıya gelerek büyük bir zillete uğramıştır, elhamdülillah.

Birçok yıldır İsrail'in zulümlerini protesto etmek, zalimlere karşı nefretimizi dile getirmek için bu meydanlarda toplandık. Kardeşlerimizin acılarını yüreğimizde hissederek dua ettik, tepki gösterdik.

Ancak bugün farklı bir günde buradayız!

Bugün, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahidlerle omuz omuza olduğumuzu ilan etmek için buradayız!

Mescid-i Aksa, her gün terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından baskınlarla taciz edilirken, sokaklarda masum siviller kurşuna dizilirken, on yaşındaki çocuklar tutuklanırken, Gazze'de ambargo ve ablukanın şiddeti artarken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm müslümanların onuru her gün her an çiğnenmeye devam edildiği bir dönemde gerçekleşen Aksa Tufanı Operasyonu, yalnızca İsrail'e değil, dünyanın dört bir yanındaki zalimlere karşı verilmiş bir cevaptır.

Yıllardır dünyanın dört bir yanından Filistin'e gelip 'Ben çalmazsam başkası çalar' diyerek Filistinlilerin hayat hakkını çalan, Kudüs'ün tarihi sokaklarında Filistinli ninelere saldıran, çocuk yaşlarından itibaren silah eğitimi alan bir topluluğun karşısındayız. Bu, sivil bir topluluk değil, milis kuvvetlerdir.

Katil İsrail, bir yandan tüm dünya gözü önünde katliamlarına, saldırılarına, asimilasyon çabalarına, işgaline ve açık zulme devam ederken, diğer yandan İslam ülkeleri ile normalleşme adımları atmaktadır. Başta Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerin bu adımları atmaları gerekmektedir.

Büyük İsrail hayalinden vazgeçmeyen, çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, uluslararası sularda 10 vatandaşımızı katleden İsrail komutanı gibi diğer zalimler de aynı zilleti yaşayacaklardır.

Siyonist lobilerin ve dünyadaki terörün merkezi olan ABD ile İslam coğrafyasında gerçekleştirdikleri katliamlar, işgaller, tecavüzler ve sömürü faaliyetleri açık bir şekilde ortadadır. Kör olmamak, sağır olmamak, vicdansız ve insansız olmamak için kafirlerin birbirlerini nasıl desteklediğini görmemek için kördür, duymamak için sağır, vicdan ve izandan yoksun olmak gerekir.

Müslümanların da Filistin davasına gereken önemi ve önceliği vermesi, tüm maddi olanaklarını ve manevi desteği mücahidlerin hizmetine sunması gerekmektedir. Kudüs ve Mescid-i Aksa için çaba göstermek, imanımızın ve insanlığımızın bir gereğidir."