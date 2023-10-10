Isparta'da Emniyetten Narkotik Operasyonlar!

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucuyla Mücadelede Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 26 Eylül - 6 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele operasyonlarında önemli sonuçlar elde etti. Operasyonlar sonucunda 29 farklı operasyonda 56 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda toplamda şunlar ele geçirildi:

18,6 gram uyuşturucu madde

14,58 gram halüsinojen madde

111 kullanımlık halüsinojen madde

26,86 gram uyarıcı madde

2 adet uyarıcı nitelikli hap

1265 adet sentetik ecza ve çok sayıda aparat

Yakalanan 8 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 2'sine adli kontrol hükümleri uygulanırken, 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca Atabey İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, 4,82 gram eroine, 1200 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen paraya, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan alüminyum folyoya, 1 adet uyuşturucu uyarıcı madde kullanımında faydalanılan flüt tabir edilen alüminyum folyoya ve 1 adet uyuşturucu uyarıcı madde ölçeklendirilmesinde faydalanılan kağıttan yapılmış kürek tabir edilen aparat ele geçirildi. Bu operasyonlarda "Kullanmak İçin Uyuşturucu Ve Uyarıcı Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak" suçundan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ile mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.



