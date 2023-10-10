Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Davraz Mahallesinde Konuştu

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Davraz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Bu buluşma sırasında, mahalle sakinleri çeşitli konularda taleplerde bulundu.Başkan Başdeğirmen, mahallede yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Mahalle muhtarı, Başkan Başdeğirmen'e mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve mahalle sakinlerinin memnuniyetini dile getirdi.Ayrıca, Davraz Mahallesi sakinleri sosyal tesis ve spor yapabilecekleri alanlar talep etti. Başkan Başdeğirmen, bu talebi olumlu karşıladı ve mahalleye böyle bir tesisin inşa edileceğini belirtti.Programın sonunda Davraz Mahallesi Muhtarı ve beraberindekiler, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.Bu tür mahalle meclisi buluşmaları, belediye başkanlarının vatandaşlarla doğrudan iletişim kurduğu ve mahallelerin ihtiyaçlarını dinleyip çözüm ürettiği önemli etkinliklerdir. Bu sayede yerel yönetimler, mahallelerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilirler.