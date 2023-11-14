KYK'DA SORUNLAR BİTMİYOR

KYK'DA SORUNLAR BİTMİYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 13.11.2023 22:44
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KYK'DA SORUNLAR BİTMİYOR
CHP Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Onur Gürfidan, asansör, yatak ve yemek sorunlarına çözüm bulunmasını istedi, "KYK denetimleri sadece göz boyamak için mi yapıldı" dedi.
Ramazan Onur Gürfidan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
''Bu sorunların öğrenci şehri olan Isparta'mızda her geçen gün farklı bir şekilde ortaya çıkması bizi derinden üzmekte ve şehrimizde öğrenci nüfusunun 90 bin'den 60 bin'e neden düştüğü sorusuna cevap vermektedir. Asansör faciaları, yemekhanelerdeki sıkıntılar, konforsuz yatak düzeni ve daha nice sorun.
Aileler çocuklarını devlete güvenerek KYK yurtlarına gönderiyor, devletin yurdu kendi evlatlarına bakamıyor. Öğrenci kardeşlerimi sizler ne olarak görüyorsunuz? Bu şekilde sağlıklı bir eğitim alacaklarını düşünüyor musunuz?
Bakımı yapılmayan geciken asansörler Aydın'da bir kardeşimizin canını aldı. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz?
Ülkemizin dört bir yanında her gün başka bir KYK yurdunda sorun çıkıyor. Yetkililer bu durumu çözmek için de yapıyor. Geçen haftalarda şehrimiz Isparta'da erkek KYK'da bir asansör askıda kaldı. Şimdi de Bediüzzaman Kız KYK yurdundaki zehir, yaşanan zehirlenme vakası 117 öğrenci kardeşimizin zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına sebep oldu.
Olay yaşanmadan önce kredi yurtlar kurumu müdürü yardımcısı Isparta'da yurtları denetlemeye gelmişti. Denetimler sadece göz boyamak için mi yapıldı? Denetleme arkasındaki yaşanan bu olayı kabul etmiyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını istiyoruz.
İçlerinden bir arkadaşımızın başına olumsuz bir şey gelse ailelerine nasıl hesap vereceksiniz? Kendi evlatlarınız yok mu? Hiç utanmıyor musunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu?
Öğrenci kardeşlerimizin canına kast edecek imasizlikler yüzünden başka bir arkadaşımızın daha canından olmasına göz yumamayız. Derhal yetkililer bu durumu el atmalı ve bu sorunlar çözülmeli.
Devletin yetkililerini göreve çağırıyoruz. Göz boyamak için yapılan denetimleri asla kabul etmiyoruz. Sabahları artık KYK yurtlarından gelen kötü haberler ile uyanmak istemiyoruz. Geleceğin teminatı olan genç arkadaşlarımızın daha iyi ortamlarda eğitim alıp mezun olmalarını istiyoruz. Arkadaşlarımızın her zaman yanında olacağız. İnsan haklarına yakışır, onurlu bir yaşam için mücadelemize devam edeceğiz.''
 
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