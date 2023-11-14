ISPARTA ​BELEDİYE BÜTÇESİNE NEDEN RET VERİLDİ

BELEDİYE BÜTÇESİNE NEDEN RET VERİLDİ
Belediye Meclis Üyesi Mustafa Dülgerbaki, yaklaşık 6 milyar liralık Belediye bütçesine neden ret verdiklerini açıkladı.
Belediye Meclis Üyesi Mustafa Dülgerbaki açıklamasında; ''Sevgili başkanım, biliyorsunuz Cuma günkü belediye meclisinde 2024 yılı için yapılan 6 milyarlık bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz ret verdik. Başkan bey bu konuyla alakalı bir görüş bildirdi, serzenişte bulundu bizlere. Genelde belediye başkanlarının son bütçelerinde böyle ciddiye aldıkları, böyle sinirli oldukları durumlar gözlenir. Ziya Başkan da 2019 yılında aynısını yapmıştı. 700 milyonluk bir bütçe yapmıştı ve AK Parti grubuna ret vermiş kendisi de. İşte AK Parti grubunun Isparta'nın menfaatlerinde çalışmama noktasında eleştirmişti. Şimdi ben sizlere söylemek istiyorum. Neden? Bu bütçeye ret verdik. 1.si bu 6 milyarlık bütçe, Isparta'nın 250 bin insanının bütçesi. Ama bu bütçe katılımcı bir bütçe değil. Bu bütçe yapılırken Isparta ticaret ve sanayi odasına sorulmadı. Esnaf ve sanatkarlar odasına sorulmadı. Isparta'daki üniversite öğrencilerine sorulmadı. Isparta Üniversitesi'nin SDÜ rektörüne, ISUBÜ Üniversitesi'nin rektörüne sorulmadı. Isparta'daki ilgili kurumlara sorulmadı. Mimar ve mühendis odalarına sorulmadı. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Biz katılımın yani 1000 kişinin 3 kişiden daha doğru karar vereceğini düşündüğümüz için biz bütçeye 6 milyarlık bütçeyi ve gerçekçi bulmadığımız için ret verdik. Bütçe neden gerçekçi değil? 2023 yılında yani 1 yıl önce Sayın Belediye Başkanımız 3 milyarlık bir bütçe yapmıştı. Bu bütçenin ilk 6 ay gerçekleşmesi yüzde 22. Yüzde 22 arkadaşlar. 660 milyonluk bir gelir. 690 milyonluk bir gider var. Şimdi başkan bey dedi ki bize mecliste benim hedefim yüzde 80. Değerli Ispartalılar yüzde 80 ne demek biliyor musunuz? 3 milyarlık bütçede 2.4 milyar para harcayacağım demek ben. Peki gelirin ne kadar? Ilk 6 ayda 650 milyon. ikinci 6 ayda 1 milyon daha harcasa ki bu mümkün gelir elde etse ki bu mümkün değil. 1 milyon 600 bin lira gelir elde etmesi demek bu Ispartanın. Yani 2023 yılını biz eksi 750 milyonla kapatacağız Isparta Belediyesi olarak. Eğer yüzde 80'le gerçekleşirse. 2022 yılını zaten eksi 250 milyonla kapatmıştık. Yani 2 yılda 1 milyar bütçe açılacak Isparta Belediyesi. Bu şehire bütün belediye başkanları hizmet verdiler. Ziya Başkanı'na hizmet verdi. Şükrü Bey'e de hizmet verdi. Rahmetli Hasan Balaman da hizmet verdi. Mehmet Aybatılı'da hizmet verdi. Ama biz eksi 1 milyar çıkaracak bir hizmet görmüyoruz burada. Teşekkür ederim.'' Dedi.