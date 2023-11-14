Emekli Maaşı Ocak Zammı Öncesi Yarış Kızıştı: Düşük Promosyon Alanlar Dikkat

Ocak ayında emekliye zam düzenlemesi geliyor. En düşük emekli maaşı artacak, kök maaşlara zam yapılacak. Kapsamlı emekli zammı öncesi özel bankalar emekli promosyon tutarlarını güncelliyor. Banka promosyonu tutarları 12.500 TL'ye kadar yükseldi. İşte detaylar...

5000 TL Emekli İkramiyesi Gün Gün Hesaplara Yatıyor: 12,2 milyon çalışmayan SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisine 5000 TL ikramiyeleri gün gün hesaplara yatıyor. Tahsis numarasına göre 11-12 ve 13 Kasım'da SSK'ların Cumhuriyet ikramiyeleri hesaplara yattı. Yarın Bağ-Kur ve emekli sandığı Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri yatacak.

12,2 milyon çalışmayan SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisine 5000 TL ikramiyeleri gün gün hesaplara yatıyor. Tahsis numarasına göre 11-12 ve 13 Kasım'da SSK'ların Cumhuriyet ikramiyeleri hesaplara yattı. Yarın Bağ-Kur ve emekli sandığı Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri yatacak. Emekli Promosyon Tutarları Yükseliyor: Emeklilere maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon tutarları 12.500 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar bir bir güncellemeye gidiyor. Yeni dönemde daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyonda da değişiklik bekleniyor.

Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL

3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL

7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL

10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

Promosyonda Sınır da Artacak: 7500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak. Dolayısıyla emekli promosyon sınırları da bu rakamın çok altında kalacak. Bu nedenle yeni dönemde emekli promosyon sınırlarının yükseltilmesi bekleniyor.

7500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak. Dolayısıyla emekli promosyon sınırları da bu rakamın çok altında kalacak. Bu nedenle yeni dönemde emekli promosyon sınırlarının yükseltilmesi bekleniyor. Özel Bankalar Emekli Promosyonlarını Güncelliyor: Emekli promosyon sınırları ne olursa olsun bankalar bu rakamların üzerinde kendi kampanyalarını düzenleyerek rakamı yukarı çekebiliyor. Hem en düşük emekli maaşı hem de Ocak zammı öncesi bankalar kesenin ağzını açtı.

Emekli promosyon sınırları ne olursa olsun bankalar bu rakamların üzerinde kendi kampanyalarını düzenleyerek rakamı yukarı çekebiliyor. Hem en düşük emekli maaşı hem de Ocak zammı öncesi bankalar kesenin ağzını açtı. Banka Değiştirmek İsteyenlere Kolaylık: Emekliler, süresi dolmadan bankalarını değiştirebilecekler. 3 yılı dolan emekliler, artık yeni promosyon alma hakkına kavuşacaklar. Ayrıca, süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilecekler.

Emekliler, süresi dolmadan bankalarını değiştirebilecekler. 3 yılı dolan emekliler, artık yeni promosyon alma hakkına kavuşacaklar. Ayrıca, süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilecekler. Promosyon Alan Bankalarda Değişiklik: Bankalar, emeklilerin maaş promosyonları için anlaşma yaparken, bazı ürün ve hizmetlerini kullanmalarını istiyor. Bu kapsamda bankalar, kampanyalarında güncellemeye giderek emekli promosyonlarını artırdı.

Bankalar, emeklilerin maaş promosyonları için anlaşma yaparken, bazı ürün ve hizmetlerini kullanmalarını istiyor. Bu kapsamda bankalar, kampanyalarında güncellemeye giderek emekli promosyonlarını artırdı. Promosyon Cayma Hakkı ve Yeniden Alma: Emekliler, promosyon aldıkları bankadan cayma hakkını kullanarak, süresi dolan promosyonlarını iptal ettirebilirler. Bu durumda, kalan sürenin parası iade edilerek, yeni promosyon alabilirler.

Emekliler, promosyon aldıkları bankadan cayma hakkını kullanarak, süresi dolan promosyonlarını iptal ettirebilirler. Bu durumda, kalan sürenin parası iade edilerek, yeni promosyon alabilirler. Hangi Emekliler Promosyon Alıyor? Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin bu haktan yararlanma şansı bulunuyor.

Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin bu haktan yararlanma şansı bulunuyor. Banka Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Banka seçerken, bankanın uygulamalarını ve şubesine ulaşılabilirliğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca, bankaların promosyon ile ilgili kampanyalarını inceleyerek en uygun teklifi seçmek önemlidir.

Banka seçerken, bankanın uygulamalarını ve şubesine ulaşılabilirliğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca, bankaların promosyon ile ilgili kampanyalarını inceleyerek en uygun teklifi seçmek önemlidir. En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Bankalar: Birçok banka emekli promosyonlarını güncelledi. Bazı bankaların sunduğu promosyonlar şu şekildedir:

Akbank: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor.

Denizbank: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

Garanti BBVA: Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyonu veriliyor.

Ziraat Bankası: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

Diğer bankalar da benzer şekilde emekli promosyonları sunmaktadır.

Bu güncellemelerle birlikte emekliler, daha yüksek promosyonlar ve ek avantajlarla bankalar arasında seçim yapabilecekler.