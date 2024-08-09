Kredi Kartı Kullanıcılarına Kötü Haber: Faiz Oranları Artıyor

Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşa kötü haber geldi. Türkiye'de artan ekonomik zorluklar, vatandaşların kredi kartlarına daha fazla yönelmesine yol açarken, Merkez Bankası yeni bir düzenleme ile kredi kartı nakit avans işlemlerinde uygulanan akdi faiz oranını %4,42'den %5'e yükseltti.

Ekonomistlere göre, bu artış, kredi kartı kullanıcıları üzerinde ek bir mali yük oluşturacak. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında birçok vatandaş, geçimlerini sağlamak için kredi kartlarını kullanıyor. Ancak yeni faiz oranları, özellikle nakit avans çeken vatandaşların, yıllık bazda daha fazla faiz ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Kredi kartı nakit avans işlemlerinde yaşanan bu faiz artışı, ekonomik sıkıntılarla boğuşan milyonlarca kişinin maliyetlerini daha da artıracak. Ekonomi yönetiminin aldığı bu önlemler, ekonomik istikrarı sağlamak adına önemli görülse de, vatandaşların günlük yaşamlarına doğrudan etkisi olacak gibi görünüyor.