Isparta, Antalya ve Burdur Sigortacılık Sektörü İçin Güç Birliği Yaptı

Isparta, Antalya ve Burdur Ticaret ve Sanayi Odalarının (TSO) Gayrimenkul, Finans ve Sigorta Faaliyetleri Meslek Komiteleri, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ITSO) ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda sigortacılık sektörünün mevcut durumu değerlendirildi, sorunlar tartışıldı ve ortak çözüm önerileri geliştirildi.

Toplantıya ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal ve üç ilin TSO komite başkanları ile üyeleri katıldı. Katılımcılar, bölgesel iş birliğinin ve ortak hareket etmenin sektörün gelişimi için önemini vurguladılar.

Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Toplantıda ele alınan başlıca konular şunlardır:

Acente Sayısı Fazlalığı: Isparta'daki sigorta acente sayısının pazarın ihtiyaçlarından fazla olduğu, bunun haksız rekabete ve sürdürülebilirlik sorunlarına yol açtığı belirtildi. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması talep edildi.

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları: Riskli meslek grupları için uygulanan zorunlu sorumluluk sigortalarının kapsamının genişletilmesi ve daha fazla sektörü kapsaması gerektiği ifade edildi. Bu sayede hem hizmet alanların hem de meslek mensuplarının güvenliğinin artacağı vurgulandı.

Sigortacılık Farkındalığı: Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda sigortacılık konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yapılacak çalışmaların desteklenmesi kararlaştırıldı.

Ortak Kararlar TOBB'a İletilecek

Toplantı sonunda alınan ortak kararların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletilmesi konusunda mutabık kalındı. Bu sayede bölgesel sorunların ulusal düzeyde de ele alınması ve çözüm bulunması hedefleniyor.

Bu toplantı, üç ilin sigortacılık sektörünün gelişimi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Alınan kararların hayata geçirilmesiyle birlikte sektörün daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması bekleniyor.